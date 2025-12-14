OM : Alessandro Antonello trace les grandes lignes du projet Vélodrome !

Arrivé en janvier en provenance de l’Inter Milan, Alessandro Antonello a accordé un entretien à l’AFP dans lequel il dresse un premier état des lieux de son action à la tête de l’Olympique de Marseille. Le directeur général place clairement le Vélodrome au cœur de la stratégie économique, sportive et culturelle du club. Chiffres de fréquentation, expérience spectateur, développement urbain et perspectives commerciales : le dirigeant italien détaille une vision structurée et assumée pour l’avenir de l’OM.

Le Vélodrome, pilier du projet économique et culturel de l’OM

Lors du dernier match à domicile de l’année 2025 face à Monaco, Alessandro Antonello a tenu à mettre en avant des données qu’il juge révélatrices de la puissance du Vélodrome. L’enceinte marseillaise enchaîne 24 rencontres consécutives à guichets fermés, pour un total estimé à environ 1,5 million de spectateurs sur l’année civile. En intégrant les concerts et événements extra-sportifs, près de 2,5 millions de personnes ont fréquenté le stade. Sur la scène européenne, l’OM se classe ainsi à la sixième place des affluences, malgré une capacité inférieure à certains concurrents, et atteint même la troisième place en taux de remplissage.

Ces chiffres confortent la direction dans son analyse. « Le Vélodrome est et restera un axe fondamental et stratégique de développement du club », a déclaré Alessandro Antonello. Pour autant, le dirigeant souligne que le potentiel du stade est encore loin d’être pleinement exploité. La situation du Vélodrome, en plein cœur de Marseille, constitue à la fois un atout et une contrainte, notamment en matière d’accès, de stationnement et de sécurité. Des problématiques qui nécessitent un travail conjoint avec la municipalité et la préfecture.

Parmi les priorités évoquées figure la création d’une fanzone, inexistante à ce jour. Le parvis Ganay est identifié comme un emplacement naturel, mais la réflexion va bien au-delà. L’objectif affiché est de transformer les abords du stade en un véritable quartier de vie, accessible tout au long de la semaine. Selon Antonello, le modèle du stade utilisé uniquement les jours de match est désormais dépassé, au profit de pôles urbains mêlant sport, culture et loisirs.

À l’intérieur de l’enceinte, l’expérience spectateur doit également évoluer. Si l’ambiance portée par les virages est déjà reconnue, la direction souhaite renforcer l’animation globale, les hospitalités, la restauration et les visites du stade. L’absence d’un musée et d’une salle des trophées est identifiée comme un manque, tout comme le potentiel inexploité de certains espaces. Enfin, le dossier du naming reste ouvert, avec des discussions en cours, notamment avec Orange, dont le contrat arrive à échéance. « La valeur du contrat sera forcément différente de celle fixée avec Orange il y a dix ans », a conclu le directeur général, confirmant l’ouverture d’un nouveau cycle pour le Vélodrome et l’OM.

