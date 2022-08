OM : Alexis Sanchez disponible pour Brest? Igor Tudor répond !

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face au Stade Brestois 29, le coach de l’OM Igor Tudor a répondu à la question concernant la présence d’Alexis Sanchez pour ce match de dimanche.

Alexis Sanchez est un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Le coach a annoncé que le Chilien fera bien partie du groupe pour le déplacement à Brest ce dimanche !

« Alexis Sanchez fera partie du groupe mais on verra comment l’utiliser. Je ne l’ai entraîné que deux fois depuis qu’il est arrivé, il y a des choses en commun avec CR7, surtout sur le travail mais chacun a sa carrière. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (12/08/22)

« C’est un top joueur, il l’a déjà prouvé auparavant dans ses précedents clubs. L’accueil à Marseille a été formidable pour lui. C’est un grand joueur, il va nous apporter son expérience et son niveau. J’espère qu’il va montrer ce qu’il est capable de faire avec cet effectif. (…) C’est un grand joueur, petit par la taille mais grand sur le terrain. Il a une grosse expérience, il prend la profondeur et donne tout pour son équipe. Les supporters ne peuvent que l’aimer et j’espère qu’il va marquer beaucoup de buts au Vélodrome. » Jordan Veretout – Source : Conférence de presse (12/08/22)