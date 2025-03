OM / Algérie : Gouiri est en feu !

Amine Gouiri poursuit son excellente dynamique. Déjà très performant avec l’OM, l’attaquant franco-algérien s’illustre également sous le maillot des Fennecs. Lors de la victoire face au Botswana (3-1) en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, confirmant ainsi sa montée en puissance.

Appelé par Vladimir Petkovic, Gouiri a su se montrer décisif. Juste avant la pause (44e), il profite d’un centre d’Hicham Boudaoui et d’une erreur du gardien adverse pour inscrire son 6e but en 13 sélections. Après la pause, il se mue en passeur en servant Mohammed Amoura pour le deuxième but algérien (52e). Malgré des conditions de jeu compliquées – une forte chaleur et une pelouse difficile – l’Algérie s’impose et reprend la tête du groupe G à égalité avec le Mozambique (12 points).

Gouri flambe face au Botswana

Après la rencontre, Vladimir Petkovic a salué la performance de ses joueurs face à un contexte difficile : « La rencontre s’est déroulée dans des conditions très compliquées. Même les joueurs du Botswana, pourtant habitués, ont énormément souffert et n’ont pu terminer les quatre-vingt-dix minutes qu’avec difficulté. »

Le sélectionneur suisse a également expliqué certains choix tactiques, notamment le repositionnement de Gouiri sur le côté gauche en seconde période : « En seconde période, la rencontre était différente sur le plan tactique. Il nous était plus facile de faire la différence. Marquer en premier a été très important et les changements que nous avons effectués nous ont permis de l’emporter. »

Auteur d’un mois de février impressionnant en Ligue 1, Amine Gouiri s’impose comme un élément clé à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. Son repositionnement dans l’axe lui permet d’exploiter pleinement ses qualités, contrairement à ses expériences précédentes à Rennes et Nice, où il était souvent aligné sur un côté. Déterminé à poursuivre sur sa lancée, il sera attendu mardi soir à Tizi Ouzou (22h) face au Mozambique, un match clé pour la qualification des Fennecs.