OM / Algerie : Gouiri frappe fort avant le Mondial avec un doublé éclatant contre la Bolivie

À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, Amine Gouiri a envoyé un message fort. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a largement contribué à la démonstration de l’Algérie face à la Bolivie (4-0), mercredi soir à Lawrence, aux États-Unis.

Entré en jeu à la pause lors de cette rencontre amicale, le Marseillais n’a eu besoin que de quelques minutes pour faire basculer le match. Alors que les Fennecs menaient seulement 1-0 grâce à une réalisation du défenseur lillois Aïssa Mandi juste avant la mi-temps, Gouiri a fait parler son sens du but en inscrivant un doublé express.

Le doublé pour Amine Gouiri ! ⚽️⚽️ pic.twitter.com/JX2889Ijbg — JDZ Football (@JDZFootball) June 11, 2026

Parfaitement placé dans la surface, l’ancien Lyonnais a d’abord doublé la mise à la 56e minute avant de récidiver deux minutes plus tard pour porter le score à 3-0. Une efficacité redoutable qui a permis à l’Algérie de faire définitivement la différence. Anis Hadj Moussa a ensuite clôturé le festival offensif algérien en inscrivant le quatrième but à l’heure de jeu.

Cette prestation confirme l’excellente dynamique de Gouiri, devenu l’un des leaders offensifs de la sélection de Vladimir Petkovic. De quoi aborder avec confiance la Coupe du monde qui débute la semaine prochaine.

Placée dans le groupe J, l’Algérie aura toutefois un immense défi à relever dès son premier match. Les Fennecs affronteront l’Argentine, championne du monde en titre, dans la nuit du 17 juin. Avec un Amine Gouiri en pleine confiance et déjà décisif, les Algériens espèrent créer la surprise et réussir un parcours historique sur le sol américain.