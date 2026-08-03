OM : amicaux, Ligue 1… les 5 matches de ce mois d’août !

L’Olympique de Marseille poursuit sa préparation estivale avec un programme particulièrement dense au mois d’août. Après une défaite face à l’OGC Nice et une victoire contre Nîmes Olympique, les Marseillais vont enchaîner plusieurs rendez-vous importants avant le lancement de la Ligue 1. Entre matchs amicaux face à des clubs espagnols et premières échéances officielles, l’OM entre dans une période clé de sa préparation.

L’OM poursuit sa pré saison avec trois matchs de préparation

La préparation estivale de l’Olympique de Marseille se poursuit après les premières rencontres disputées contre l’OGC Nice et Nîmes Olympique. Le club phocéen doit désormais aborder une nouvelle séquence, avec plusieurs matchs programmés au cours du mois d’août.

Le premier rendez-vous est fixé au 5 août à 17h30. Les Marseillais affronteront Al-Shahania SC sur les terrains du KNVB Campus, aux Pays-Bas. Cette rencontre permettra à l’encadrement marseillais de poursuivre le travail engagé depuis le début de la préparation et d’observer l’évolution du groupe avant les dernières échéances estivales. Ce match sera diffusé sur Lige 1+.

L’OM retrouvera ensuite son public au Vélodrome. Deux affiches face à des clubs de Liga sont prévues dans le cadre du Summer Tour marseillais.

L’Athletic Club Bilbao puis l’Atlético Madrid au Vélodrome

Le 9 août à 17h30, l’Olympique de Marseille recevra l’Athletic Club Bilbao. Cette rencontre constituera un test de haut niveau pour les Olympiens face à une formation espagnole habituée aux grandes compétitions nationales et européennes. Le match se disputera au Vélodrome, qui accueillera ainsi l’un des principaux rendez-vous de la préparation marseillaise.

Cinq jours plus tard, le 14 août à 17h30, l’OM recevra l’Atlético Madrid, également au Vélodrome. Cette deuxième affiche face à un représentant de la Liga viendra conclure une série de matchs amicaux relevés avant le début du championnat.

Ces deux rencontres, diffusées également sur Ligue 1+ et sur les médias de l’OM, offriront surtout au club marseillais l’occasion de se mesurer à des adversaires de premier plan dans la dernière ligne droite de sa préparation. Elles permettront également de retrouver le public du Vélodrome avant le lancement officiel de la saison.

Le RC Strasbourg pour lancer la saison de Ligue 1

Après les matchs de préparation, l’Olympique de Marseille basculera vers la compétition officielle. Son premier match de Ligue 1 est programmé le 21 août à 20h45, avec la réception du RC Strasbourg au Vélodrome.

Cette rencontre marquera le début de la saison de championnat pour les Marseillais. Après plusieurs semaines de préparation et trois rendez-vous prévus au mois d’août, l’OM devra rapidement passer d’une logique de mise en condition à celle de la compétition.

Le premier match officiel à domicile représentera également un rendez-vous important devant les supporters marseillais. Le club devra chercher à lancer sa campagne de Ligue 1 avec un résultat positif face au RC Strasbourg.

Un déplacement à Monaco pour conclure le mois

Le mois d’août se terminera par un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. La rencontre est programmée le 30 août à 20h45 au stade Louis-II.

Après la réception de Strasbourg, l’OM devra donc se déplacer chez un autre club majeur du championnat. Ce match constituera déjà un rendez-vous important dans le calendrier marseillais, à l’issue d’un mois marqué par une succession de rencontres amicales et officielles.

Entre Al-Shahania SC, l’Athletic Club Bilbao, l’Atlético Madrid, le RC Strasbourg et l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille dispose d’un programme chargé. La préparation estivale va progressivement laisser place aux enjeux de la Ligue 1, avec un premier mois qui permettra de poser les bases de la saison.