OM : Amine Gouiri comprend les sifflets !

L’Olympique de Marseille a signé une victoire nette et sans appel face à Rennes (3-0), un succès important dans un contexte sous tension. Buteur en début de rencontre, Amine Gouiri s’est exprimé après le match, revenant sur la prestation collective, son occasion manquée et la relation avec les supporters.

Une victoire nécessaire pour l’OM

Face à Rennes, l’OM a livré un match sérieux et maîtrisé, conclu par un succès 3-0 sans encaisser de but. Dans un stade Vélodrome attentif au moindre détail après une période compliquée, les Marseillais ont rapidement pris l’avantage grâce à Amine Gouiri, buteur et très actif sur le front de l’attaque.

Après la rencontre, l’attaquant olympien a insisté sur l’importance de cette performance collective : « On a fait un match complet, il fallait se racheter et je pense qu’on l’a fait, on a mis 3 buts, on en a encaissé aucun ». Un discours aligné avec le contenu proposé par l’équipe, plus solide et plus cohérente que lors des dernières sorties.

Occasion manquée, sifflets et lien avec les supporters

Malgré son but, Gouiri a manqué une énorme occasion en première période, ce qui lui a valu quelques sifflets au moment de sa sortie. L’attaquant n’a pas esquivé le sujet : « Les sifflets ? Je sais que c’est à cause de l’occasion ratée… Je dois la mettre au fond ». Une reconnaissance lucide, sans détour.

Incroyable raté de Gouiri ! Qui sort juste apres sous les sifflets… Greenwood avait tout fait 😩 pic.twitter.com/S6nmpRr1H2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2026



Le joueur est également revenu sur l’échange organisé avec les supporters en début de semaine, dans un contexte marqué par des banderoles et une atmosphère tendue : « Ça nous a fait du bien de parler avec les supporters lundi, c’est bien d’échanger, on doit être proches d’eux ». Avant d’ajouter : « C’est vrai qu’il y a eu des banderoles mais on savait qu’ils allaient pousser ».

Un objectif clair pour la suite

Enfin, Amine Gouiri a évoqué l’enjeu des prochaines semaines et l’objectif collectif : « Je suis déjà allé en finale et je l’ai perdue, on est à deux matches de la finale et on va essayer d’y aller et de la gagner, c’est l’objectif ». Sans s’emballer, l’attaquant a conclu avec prudence : « On sort un peu la tête de l’eau mais la saison est encore longue ».

Une déclaration à l’image de la soirée marseillaise : sobre, factuelle et tournée vers la continuité.