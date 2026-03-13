OM : Amine Gouiri savoure, “on va passer un bon weekend !”

Grâce à un succès 1-0 sur la pelouse de l’AJ Auxerre en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a lancé son week-end de la meilleure manière. Après la rencontre, Amine Gouiri a salué une victoire importante dans un contexte tendu et s’est immédiatement tourné vers le prochain rendez-vous décisif contre Lille.

Une victoire importante dans un contexte hostile

En déplacement à l’AJ Auxerre, l’Olympique de Marseille a dû s’employer pour décrocher un succès précieux (1-0) lors de la 26e journée de Ligue 1. Dans un match fermé face à une équipe auxerroise organisée défensivement, les Marseillais ont longtemps buté sur un bloc compact.

🎙️ Amine Gouiri : “Débloquer le match et ramener nos supporters.” ⚽️ Le buteur phocéen réagit au micro de Lesly Boitrelle!#OMAJA pic.twitter.com/gADHaqNreQ — L1+ (@ligue1plus) March 13, 2026

Au micro de Ligue 1+, Amine Gouiri a insisté sur la difficulté de la rencontre et l’importance des trois points pris à l’extérieur : « Je suis très content, on voulait ces trois points, on savait que cela allait être une ambiance hostile, les supporters n’ont pas chanté pendant 45 minutes. On voulait débloquer le match mais on est tombé sur une équipe d’Auxerre qui défendait à 5. Il n’y avait pas beaucoup d’espace… On a réussi à la fin, c’est ce que l’on voulait ! »

Le match a effectivement été marqué par la densité défensive de l’AJA, qui a laissé peu de situations franches à l’OM pendant une grande partie de la rencontre.

Gouiri se tourne déjà vers le choc face à Lille

Au-delà du résultat, Gouiri a également souligné l’importance stratégique de cette victoire dans le calendrier. En jouant en ouverture de la journée, l’Olympique de Marseille met la pression sur ses concurrents directs au classement.

L’attaquant marseillais a ainsi expliqué : « On jouait vendredi avant tout le monde, on prend de l’avance, on va passer un bon weekend. On va bien récupérer avant ce match décisif face au LOSC avant la trêve ! »

La prochaine échéance sera en effet face au LOSC Lille, un rendez-vous qui s’annonce crucial dans la course aux places européennes en Ligue 1. Pour l’OM, l’objectif sera de confirmer cette victoire acquise à Auxerre et d’aborder la trêve internationale avec une dynamique positive.