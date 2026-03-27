OM : Amine Gouiri savoure son retour avec l’Algérie !

De retour en sélection après une absence remarquée lors de la CAN 2025, Amine Gouiri a exprimé à la fois sa frustration passée et son soulagement actuel. L’attaquant de l’OM se projette désormais vers les prochaines échéances internationales avec les Fennecs.

Une CAN 2025 manquée, une frustration assumée

L’attaquant de Olympique de Marseille, Amine Gouiri, n’avait pas pu disputer la CAN 2025 avec Équipe d’Algérie de football en raison d’une blessure à l’épaule. Un coup dur pour le joueur, qui faisait de cette compétition un objectif majeur.

Face aux médias, le buteur de l’OM est revenu avec lucidité sur cet épisode : “C’est vrai que c’est une compétition que j’ai voulu jouer à tout prix, mais ça fait partie du football.”

Un discours mesuré, fidèle à la réalité du haut niveau, où les blessures peuvent bouleverser les trajectoires individuelles. Pour Amine Gouiri, cette absence a constitué un moment difficile, d’autant plus dans un contexte international aussi important.

Le retour avec l’Algérie et un regard tourné vers 2026

Désormais rétabli, Amine Gouiri a retrouvé la sélection algérienne et affiche un état d’esprit positif. En conférence de presse, il a insisté sur son plaisir de revenir : “Aujourd’hui, je suis très content de revenir.”

Ce retour marque une étape importante pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui souhaite retrouver du rythme et s’imposer durablement avec les Fennecs.

Au-delà de ce comeback, le joueur se projette déjà vers les prochaines échéances, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026. Il a ainsi précisé : “On a deux matchs pour préparer la Coupe du monde, inch’allah. On espère faire de belles prestations.”

Un discours tourné vers l’avenir, dans lequel Amine Gouiri confirme son ambition de s’inscrire pleinement dans le projet de l’Algérie, tout en poursuivant sa progression avec l’OM sur la scène nationale et européenne.