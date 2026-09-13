OM : Angel Gomes déjà dans le dur…

Revenu cet été avec de grosses attentes, Angel Gomes connaît un début de saison compliqué sous le maillot de l’OM. Le milieu offensif anglais reste notamment sur plusieurs occasions importantes manquées face au Paris FC puis à Rennes. La Provence souligne aussi son faible impact dans le jeu lors de la dernière rencontre.

Des occasions qui commencent à peser lourd

Angel Gomes avait déjà eu l’opportunité de faire basculer la rencontre face au Paris FC, sans parvenir à concrétiser. À Rennes, le scénario s’est répété avec une nouvelle situation dangereuse mal exploitée.

Dans une équipe marseillaise qui manque actuellement d’efficacité offensive, ces occasions manquées prennent forcément davantage d’importance.

Seulement 30 ballons touchés en une heure

Selon La Provence, Angel Gomes n’a touché que 30 ballons en une heure de jeu face à Rennes. Un chiffre faible pour un joueur censé être au cœur de l’animation offensive de l’OM.

L’ancien joueur du LOSC peine encore à peser régulièrement dans les trente derniers mètres et à créer des différences dans un collectif déjà en difficulté.

Genesio attend davantage de ses offensifs

Bruno Genesio cherche encore la bonne formule derrière l’attaquant. Entre Amine Harit, Igor Paixao et Angel Gomes, les automatismes restent fragiles et l’OM manque de joueurs capables de faire basculer les matches dans les moments importants.

Le début de saison de Gomes n’est évidemment pas encore alarmant, mais après quatre journées, le rendement du milieu anglais commence à faire partie des sujets à surveiller.

Le dernier débrief FCM

Retrouvez également notre analyse après Rennes – OM, marqué par la troisième défaite consécutive des Marseillais en Ligue 1.