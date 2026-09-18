OM : Angel Gomes encore à côté de son match… les notes sont sévères !

L’OM a sombré sur la pelouse du Besiktas (4-1), jeudi soir, pour son entrée en lice en Ligue Europa. Titularisé en numéro 10, Angel Gomes avait l’occasion de se relancer après plusieurs prestations décevantes. L’Anglais a pourtant encore souffert, avec beaucoup de déchet et une perte de balle directement impliquée dans l’ouverture du score turque.

L’OM tient une mi-temps avant de craquer

Dans une ambiance bouillante à Istanbul, Marseille a d’abord subi l’intensité du Besiktas. Ilhan Fakili a ouvert le score à la 15e minute, avant que Keyliane Abdallah n’égalise à la demi-heure de jeu sur une superbe ouverture d’Himad Abdelli. L’OM a alors mieux terminé la première période, revenant aux vestiaires à 1-1.

Mais les Marseillais se sont complètement effondrés après la pause. Cerny (56e), Murillo (59e) puis Poku (81e) ont permis au Besiktas de s’imposer largement 4-1. Angel Gomes a quitté la pelouse dès la 58e minute, remplacé par Igor Paixao.

La note de FCM : 3/10

L’appréciation

Encore beaucoup trop léger. Placé dans un rôle de meneur de jeu derrière Neal Maupay, Angel Gomes avait pourtant plutôt bien débuté, avec quelques prises de balle intéressantes entre les lignes. Mais son match s’est rapidement détérioré.

L’Anglais a perdu beaucoup trop de ballons, parfois dans des zones dangereuses, et sa perte de balle sur l’action de l’ouverture du score symbolise ses difficultés actuelles. Dans les trente derniers mètres, plusieurs situations intéressantes ont également été mal négociées, avec un manque de justesse dans la dernière passe et dans les choix.

Remplacé peu avant l’heure de jeu, Gomes n’a une nouvelle fois pas réussi à peser durablement sur le jeu offensif de l’OM. Une prestation préoccupante pour un joueur attendu comme l’un des principaux créateurs de l’équipe.

Les notes d’Angel Gomes dans la presse

Média Note Appréciation L’Équipe 3/10 Maintenu dans le onze malgré sa mauvaise passe, il débute correctement avant de progressivement disparaître. Trop de ballons rendus ou perdus, dont celui qui amène le premier but, et plusieurs bons coups mal exploités. La Provence 2/10 Exaspéré par l’une de ses innombrables pertes de balle, Hojbjerg a fini par le réprimander sévèrement. L’ex-espoir Anglais a loupé tout ce qu’il a entrepris. Même quand ses passes arrivaient à destination, le jeu n’était pas là. Il gaspille des belles situations (21, 35) et perd surtout le ballon bêtement à l’origine de l’ouverture du score (15). Bruno Genesio a mis un terme à son calvaire en lançant Igor Paixao à sa place avant l’heure de jeu (58). Maxifoot 3/10 Une soirée à oublier, avec beaucoup de déchet technique, plusieurs contrôles manqués et une perte de balle à l’origine du premier but. Maxifoot estime qu’il n’a jamais réussi à donner du rythme au jeu marseillais. Foot Mercato 2,5/10 Le média souligne son manque de précision dans les derniers mètres et plusieurs erreurs grossières dans la transmission. Un nouveau match jugé largement insuffisant.

La tendance est donc très nette : Angel Gomes fait partie des joueurs les moins bien notés de la soirée. Après plusieurs prestations déjà décevantes, l’Anglais va devoir rapidement retrouver de l’influence et de la justesse dans un secteur où l’OM manque actuellement de créativité.