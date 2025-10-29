OM Angers (2-2) : Énorme gâchis !

Ligue 1 – Énorme gâchis pour l’OM, accroché par Angers dans les arrêts de jeu (2-2)

Cruelle soirée au Vélodrome. Alors qu’une victoire leur aurait offert la première place du classement, les Marseillais ont laissé filer deux points dans les ultimes secondes face à Angers (2-2). Un nul au goût amer, tant les hommes de Roberto De Zerbi semblaient avoir fait le plus dur.

L’OM a pourtant mal débuté la rencontre, incapable d’imposer son rythme. C’est Sidiki Chérif qui ouvre logiquement le score pour le SCO à la 25e minute, d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (0-1). Brouillons et sans créativité, les Phocéens regagnent les vestiaires sous les sifflets d’un Vélodrome frustré.

Au retour des vestiaires, le coaching de De Zerbi change tout. Entré en jeu, Robinio Vaz renverse la rencontre à lui seul : d’abord en égalisant à la 52e minute sur un centre d’Aubameyang, puis en donnant l’avantage à l’OM à la 70e d’une superbe frappe du pied droit après un service d’Emerson (2-1).

Le Vélodrome exulte, l’OM contrôle… jusqu’à ce que le scénario tourne au cauchemar. Dans la dernière action du match, Sbaï voit sa frappe contrée par Pavard, le ballon revient sur Ousmane Camara, qui fusille Rulli depuis le point de penalty (2-2, 90’+6).

Un dénouement terrible pour Marseille, qui tenait la victoire et la première place.

Ce match nul frustrant laisse un goût de gâchis : l’OM a montré du caractère, mais a une nouvelle fois payé son manque de maîtrise en fin de rencontre.