OM – Angers (5-2) : Changement de système, MILIK, équipe déséquilibrée… La conférence de Sampaoli !

L’OM s’est imposé 5-2 face à Angers malgré un début de match totalement raté. Une grosse performance collective des hommes de Sampaoli avec notamment un duo Milik/Gerson en feu. Le coach argentin s’est exprimé en conférence de presse d’après match.

Milik n’est pas encore à 100 %, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus — Sampaoli

Sampaoli : « Je crois que le rendement d'Arek est un peu moins bon. Mais quand il est à son niveau, on en profite beaucoup. Je crois pas que son rendement ait à voir avec le fait de jouer à 2 pointes. »



Le changement de système vient des joueurs choisis. Cela tient aussi au manque d’efficacité de l’équipe ces derniers temps. Le 4-1-3-2 devait nous donner plus de possibilités et des hauteurs de jeu différentes. On a été surpris par ces deux buts dans les 10 premières minutes. Mais l’équipe a changé l’histoire de cette rencontre dans une semaine difficile, avec trois matches en six jours.

Quand Arek est à son niveau, on en bénéficie. On l’espérait. À la fin, il marque deux buts avec des services des ailiers, donc son rendement n’est pas lié au système à deux pointes, mais plutôt à son niveau personnel. Il n’est pas encore à 100 %, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus.

Toute l’équipe a été surprise lors des quinze premières minutes. Ne pas pouvoir défendre avec le ballon a généré de la difficulté. Quand on ne contrôle pas le jeu, on a ce genre de difficultés. Kolasinac et Bakambu sont arrivés il y a peu et après une longue inactivité. On est obligés de faire des rotations, donc de les faire jouer sans qu’ils connaissent à 100 % l’équipe et le système. Sur les quinze premières minutes, on a ressemblé à l’équipe du mois d’août. Par moments, on a été très déséquilibrés. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (04/02/2022)

