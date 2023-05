OM – Angers : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Angers ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 35e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers aura lieu à 20h45 au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Blanco

Défenseurs :

Mbemba, Kolasinac, Balerdi, Clauss, Bailly, Tavares, Kaboré

Milieux :

Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants :

Ünder, Sanchez, Payet, Vitinha, Mughe

Le groupe du SCO

Gardien :

Bernardoni, Fofana

Défenseurs :

Bamba, Blazic, Gaya, Raolisoa, Sabanovic, Valery

Milieux :

Abdelli, Bentaleb, Mendy, Ould Khaled, Taïbi, Thioub

Attaquants :

Bahoya, Hunou, Kalumba, Niane, Mbock, Sima.

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba- Balerdi – Kolasinac

Kaboré – Rongier – Veretout – Clauss –

Under – Payet

Sanche

Angers:

Bernardoni –

Thioub, Valery, Blazic, Bamba, Kalumba

Bentaleb, Mendy, Abdelli

Niane, Sima

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Angers

L’arbitre du match entre l’OM et Angers SCO sera Benoît Millot. Il sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Julien Haulbert. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Alexandre Castro. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Elodie Coppola.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 36%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 19°C / ressentie 17°C

– Vent : NO 32 km/h

– Taux d’humidité : 60%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Angers en Ligue 1

Victoires de l’OM : 20 Matchs nuls : 14 Victoires SCO : 13

Déclarations d’avant-match

Il faut jouer nos cartes de la meilleure manière — Tudor

« Je vais décider demain, comme toujours (concernant d’éventuelles titularisations). Mais c’est vrai que ceux qui sont sortis du banc ont apporté quelque chose en plus. C’est très bon, parce que c’est vrai qu’on n’a pas eu beaucoup cela cette saison. Après Lens, Bien sûr, nous étions tristes, l’équipe et moi. Mais il faut regarder de l’avant, préparer le prochain match, il reste quatre rencontres, beaucoup de points. Il faut jouer nos cartes de la meilleure manière »

Les éloges du coach d’Angers pour le Vélodrome