OM – Angers : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Angers ce soir à 20h45 à l’occasion du match de la 7e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers aura lieu à 20h45 au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur DAZN.

Le groupe de l’OM

Gardiens

De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs

Murillo, Brassier, Lirola, Cornelius, Garcia

Milieux de terrain

Rabiot, Kondogbia, Hojbjerg, Carboni, Harit, Koné, Bakola

Attaquants

Rowe, Greenwood, Henrique, Wahi, Maupay, Abdallah

Le groupe du SCO

Gardien :

Fofana, Zinga

Défenseurs :

Arcus, Bamba, Biumla, Hanin, Hountondji, Lefort, Raolisoa, Ekomié

Milieux :

Abdelli, Aholou, Belkebla, Belkhdim, Capelle, Ferhat, Ould Khaled

Attaquants :

Niane, El Melali, Lepaul, Allevinah.

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Balerdi, Cornelius, Brassier

Hojbjerg, Kondogbia

Greenwood, Harit, Henrique

Wahi

Angers:

Fofana

Arcus, Bayiha, Lefort, Hanin

Aholou, Belkebla

Ferhat, Abdelli, Allevinah

Lepaul

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Angers

L’arbitre du match entre l’OM et Angers SCO sera Romain Lissorgue sera l’arbitre principal de la rencontre à l’Orange Vélodrome. Il sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Julien Haulbert. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Rémi Landry. Les deux arbitres assistants vidéo seront Dominique Julien et Yann Flament.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 36%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 17°C / ressentie 14°C

– Vent : NNO 22 km/h

– Taux d’humidité :580%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Angers en Ligue 1

Victoires de l’OM : 21 Matchs nuls : 14 Victoires SCO : 13

Déclarations d’avant-match

De Zerbi réclame du caractère

« Je veux que l’équipe s’entraîne avec du caractère, joue avec du caractère, mais ils doivent l’avoir tout le temps en eux, quand ils font leur course ou qu’ils vont au restaurant. Les joueurs ont démontré qu’ils en avaient à Nice, Brest, Lyon… Après les accidents peuvent arriver comme à Strasbourg, mais j’espère que c’était juste un accident, mais après, c’est la constance qui permet de jouer au plus haut niveau. C’est aussi un aspect important pour le 11 de départ. Je tiens à cette personnalité, au courage que les joueurs ont »

Ça passera par la solidarité