OM – Angers : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Angers ce soir à 21h à l’occasion du match de la 23e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers aura lieu à 21h au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Kamara, Targhalline, Gerson

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Bakambu

Gardien :

Danijel Petkovic, Anthony Mandréa

Défenseurs :

Souleyman Doumbia, Abdoulaye Bamba, Vincent Manceau, Ismaël Traoré, Romain Thomas

Milieux :

Batista Mendy, Nabil Bentaleb, Mathias Pereira Lage, Jimmy Cabot, Thomas Mangani, Pierrick Capelle, Waniss Taïbi, Azzedine Ounahi, Angelo Fulgini, Jason Mbock

Attaquants :

Sofiane Boufal, Casimir Ninga, Noah Fatar.

OM :

LopezSaliba Caleta-Car Kolasinac

Rongier Kamara

Guendouzi

Ünder Gerson Bakambu

Payet

Angers:

Petkovic

Manceau, Traoré, Mendy

Cabot, Bentaleb, Mangani, Doumbia – Ounahi

Fulgini, Boufal

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’arbitre du match entre l’OM et Angers SCO sera Jérémy Stinat. Il sera assisté par Christophe Mouysset et Aurélien Drouet.

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« L’arrivée de Kolasinac est faite pour avoir plus d’options, que Luan Peres puisse souffler. Lui et Bakambu devront jouer même s’ils ne sont pas prêts à 100% Quand on joue tous les trois jours, on a besoin d’avoir différentes options. S’ils avaient été qualifiés, ils auraient joué contre Lyon. En plus, pour Kola, il faut ajouter la barrière de la langue. Il doit s’habituer au système et à ses partenaires ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (03/02/22)

