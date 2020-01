OM – Angers : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit aujourd’hui le SCO d’Angers au Stade Vélodrome. Retrouvez toutes les infos de l’avant-match ci-dessous.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

OM – ANGERS à 17H30 sur CANAL +

Le groupe



Olympique de Marseille

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Dia

Défenseurs :

Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Sakai, Ali Mohammed Abdallah, Amavi, Nkounkou

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants :

Benedetto, Radonjic, Aké, Germain

Le groupe d’Angers

Gardiens :

Butelle, Petkovic

Défenseurs :

Manceau, Thomas, Bamba, Traoré, Pavlovic, Capelle

Milieux :

Bobichon, Mangani, Fulgini, Santamaria, Pereira Lage

Attaquants :

Thioub, Ninga, El Melali, Bahoken, Alioui

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta-Car Amavi

Strootman

Sanson Rongier

Germain Benedetto Radonjic

Angers :

Butelle

Manceau Traoré Thomas Capelle

Santamaria

Bobichon Mangani Fulgini Thioub

Alioui

L’Arbitre pour OM – angers

L’arbitre désigné pour OM – Angers ce samedi est Monsieur Hamel.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h30 (*)

– Très nuageux (couverture nuageuse 94%)

– Pourcentage de pluie : 47%

– Température 12°C / ressentie 9°C

– Vent : 18km/h SE

– Taux d’humidité : 71%

(*) Prévision accuweather.com

Les stats des confrontations OM – Angers (ligue 1)

VICTOIRES de l’OM 17 NULS 12 VICTOIRES d’Angers

12

Les 5 derniers matchs

Marseille

Granville 0 – 3 Olympique de Marseille Stade Rennais FC 0 – 1 Olympique de Marseille Trelissac F. C. 1 – 1 ; 2-4 TAB Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 Nîmes Olympique FC Metz 1 – 1 Olympique de Marseille

Angers

Rouen 1 – 4 Angers Angers 1 – 1 Nice Dieppe 1 – 3 Angers Nantes 1 – 2 Angers Angers 0 – 0 Monaco

Déclarations d’avant-match

Ça s’est passé comme cela à l’aller parce qu’Angers n’a pas marqué en première mi-temps. Au Vélodrome, on crée une ambiance spéciale avec les supporters. On doit avoir plus de possession et d’autorité avec le ballon à la maison. On doit imposer notre jeu. C’est une équipe très bien organisée, fidèle à son style et qui va nous poser beaucoup de difficultés »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Ce match face à Marseille ouvre la voie à un rythme européen. C’est un menu copieux, intéressant et qui peut être instable. On est très humble, a-t-il poursuivi. On va chez le deuxième sans dire si nous allons leur prendre le ballon ou leur laisser. On va essayer d’être performant et après on verra. »

Stéphane Moulin — conf de presse