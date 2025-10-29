Info Chrono
OM – Angers : Le groupe marseillais avec un retour surprise et la présence du jeune Mmadi !
OM Actualités

OM – Angers : Le groupe marseillais avec un retour surprise et la présence du jeune Mmadi !

Par La Redaction FCM -

Ce soir, l’OM reçoit Angers au stade Vélodrome pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a dévoilé son groupe avec plusieurs surprises. L’entraîneur marseillais devra composer sans Gouiri, Kondogbia, Medina, Traoré, Balerdi et Weah, tous absents pour blessure. En revanche, le coach italien a créé la surprise en rappelant Pol Lirola, longtemps éloigné du groupe professionnel. Garcia figure également dans la liste, accompagné des prometteurs Mmadi et Bakola. Un groupe rajeuni et réorganisé, qui devra relancer la machine face à un adversaire en quête de points.

 

