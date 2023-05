OM – Angers : Le onze de Tudor avec plusieurs surprises dont Payet titulaire !

L’Olympique de Marseille reçoit Angers pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Voici le onze choisi par Igor Tudor pour affronter les Angevins.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille reçoit Angers au Vélodrome à 20h45. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait confiance à Pau Lopez dans les buts. Gigot n’étant pas dans le groupe, Balerdi est titulaire. C’est Kolasinac qui sera à gauche en défense avec Valentin Rongier qui est à droite.

Aux postes de pistons, Tavares fait son retour dans le groupe mais c’est Clauss qui est à gauche et Cengiz Ünder à droite. Veretout est accompagné de Guendouzi au milieu de terrain. Plus haut sur le terrain, Malinovskyi est titulaire avec Dimitri Payet et Alexis Sanchez seul en pointe de l’attaque.

Lopez

Rongier – Gigot – Kolasinac

Ünder Clauss

Guendouzi – Veretout

Malinovskyi Payet

Sanchez

#OMSCO le onze de l’OM face à Angers avec Dimitri Payet titulaire ! Tout pour l’attaque !!! Lopez -Rongier Balerdi Kolasinac – Ünder Veretout Guendouzi Clauss- Malinovskyi Payet Sanchez @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/YhKbNN3y53 — Karim Attab (@karimattab1) May 14, 2023

Déclarations d’avant-match

Il faut jouer nos cartes de la meilleure manière — Tudor

« Je vais décider demain, comme toujours (concernant d’éventuelles titularisations). Mais c’est vrai que ceux qui sont sortis du banc ont apporté quelque chose en plus. C’est très bon, parce que c’est vrai qu’on n’a pas eu beaucoup cela cette saison. Après Lens, Bien sûr, nous étions tristes, l’équipe et moi. Mais il faut regarder de l’avant, préparer le prochain match, il reste quatre rencontres, beaucoup de points. Il faut jouer nos cartes de la meilleure manière »

