OM – Angers // Les Notes de FCM : Lopez, Radonjic, Benedetto, la ligne d’attaque marseillaise a raté son match !

L’Olympique de Marseille est forcé par Angers au partage des points après un triste zéro à zéro au Vélodrome.

Retour sur les prestations individuelles des marseillais avec les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 6/10

Pas grand chose à faire mais il l’a bien fait…

Angers n’était pas venu pour le bombarder et n’a même pas cadré une seule fois lors des quatre-dix minutes ! Quatre petits tirs seulement (tous non cadrés donc) au total mais l’international français a su rester alerte et vif sur ses prises de balle sur corner ou lors d’une sortie décisive en fin de match. Être gardien dans un grand club, c’est aussi ça.

H. Sakai : 4,5/10

Toujours un petit Sakai…

Il avait une chance d’apporter quelque chose de décisif sur ce match qui se jouait beaucoup sur les côtés, il ne l’a pas fait. Un bon centre à la 13′ et c’est à peu près tout concernant son apport offensif. Non, il a bien sûr fréquemment fait des appels et été actif mais avec trop de déchet dans ses contrôles et ses passes. Défensivement, il a à peu près été au niveau mais ça reste très moyen dans l’ensemble…

D.Caleta-Car : 7/10

Rassurant et précieux dans son jeu long…

Le Croate a encore livré un match de patron. Solide dans son placement et sans fioritures lorsqu’il faut l’être, il ajoute à sa panoplie de défenseur le volet relanceur brillant. À la 29′, il est par exemple l’auteur d’une longue ouverture qui aurait pu devenir une passe décisive si Rongier n’avait pas raté sa reprise. Si au final il ne réussit que cinq de ses dix passes décisives, toutes ses passes longues ont été pertinentes et ont apporté quelque chose au jeu marseillais. En seconde période, il s’est même enhardi et a tenté de petites percées balle au pied. Un match de bon défenseur également bon footballeur.

Alvaro : 5,5/10

Match assez tranquille…

L’Espagnol a pu faire peur à son équipe sur quelques passes fantaisistes mal assurées sans raison (une louche pour Lopez, un exter’ latéral au milieu) mais a su continuer dans un registre plus sobre, plus tranquille bien aidé par l’inoffensivité des Angevins.

J.Amavi : 6,5/10

Un vrai bon match à part à la finition…

Amavi manque toujours de tranchants dans son dernier geste (centre principalement) mais il a su se montrer remuant, actif et dynamique sur son côté, défensivement et offensivement. Il a aussi brusqué les Angevins lorsqu’ils avaient le ballon. À l’image de cette action dans les arrêts de jeu de la première période où il surgit tambour battant devant un adversaire au milieu de terrain pour récupérer un excellent ballon d’attaque. Malheureusement derrière, il s’enferme dans un dribble raté… 5 interceptions, 5 dégagements, 3 tacles réussis, un match réussi défensivement, une grosse activité offensivement, ne manque plus que le dernier geste…

K. Strootman : 6/10

Pour une fois un peu plus qu’un simple soldat…

Peu embêté par les Angevins à la relance, le Néerlandais a apporté un plus au jeu marseillais grâce à un jeu long précis (8 longs ballons sur 11 parvenus à destination) qui a failli faire mouche à la 41′. Mais malheureusement Morgan Sanson rata son contrôle. Propre défensivement, important dans le déplacement du ballon (124 ballons touchés, 90% de passes réussies), Strootman a fait un vrai bon match.

M. Sanson : 4/10

Un match du Sanson de la saison dernière…

Pas vraiment mauvais, une bonne période en début de match puis plus rien… Des efforts dans le vide, un contrôle raté (41′) qui aurait pu autrement déboucher sur une occasion, des centres imprécis et quelques dribbles ratés (4)… Sa ligne de stats offensives raconte encore mieux son match : 0 tir, 0 passe clé, 0 centre réussi. À sa décharge, le scénario du match convenait peu à son profil de dévoreur d’espaces… Remplacé à la 86′ par Marley Aké qui ne fait pas une mauvaise entrée.

V.Rongier : 5,5/10

L’étincelle semblait ne pouvoir venir que de lui…

Encore ultra présent à la récupération, il a aussi été le milieu qui impulsait de la vie dans les mouvements marseillais. Sa détermination lui a permis de provoquer plusieurs percées et de jouer à plein son rôle d’agitateur no1. Malheureusement, c’est à la finition qu’il a pêché. Il y a d’abord cette frappe ratée sur cette transversale parfaite de Caleta-Car (29′) puis cette frappe beaucoup trop timide à la 61′ à l’entrée de la surface de réparation…

Dommage car autrement, il s’est montré à la hauteur dans tous les autres compartiments du jeu (131 ballons touchés, no1, 95,5% de passes réussies, no1 et 4 tacles réussis). Son axe de progression est clair et connu de tous désormais.

M. Lopez : 3/10

Tout aussi inutile que Germain lors de ses dernières sorties…

Positionné à droite, l’enfant du Burel n’a servi à rien. Imprécis techniquement, il a raté plusieurs contrôles faciles et a été fébrile dans son jeu de passes. Il est également fréquemment rentré dans l’axe mais n’a pas apporté grand chose de plus que des relais sans intérêts. Il parvient tout de même à adressé un bon centre à la 62′ mais n’a pas non plus brillé dans le dernier geste à l’image de cette situation de la 7′ où il ne frappe pas après un bon service de Benedetto. Pour lui, il va vite falloir faire mieux. Remplacé à la 65′ par Valère Germain qui a eu un impact similaire sur le déroulement de la partie.

N.Radonjic : 5/10

Toujours aussi énervant mais lui au moins créé quelque chose…

Certes, il est un peu monomaniaque et tente systématiquement le dribble mais quand ça passe, ça créé automatiquement le décalage si rare dans un bloc du type de celui proposé par les Angevins hier après-midi. À trois reprises il a ébranlé l’édifice défensive adverse (36′, 47′ et 54′) mais n’a pas réussi à transformer ses percées en passes décisives ou but. Il a également la plus belle occasion du match sur un service en or de Benedetto (45′) mais croise beaucoup trop sa frappe. Pas un match réussi mais tout n’est pas à jeter non plus. Remplacé à la 75′ par Khaoui qui a fait une entrée très propre.

D.Benedetto : 4/10

Inconsistant dans l’ensemble…

Pratiquement invisible en première période, il s’est tout de même signalé par une superbe passe à la 45′ pour Nemanja Radonjic. Un peu plus présent dans le jeu durant le second acte, il a été plus souvent trouvé en déviation et a semblé plus utile comme sur cette action de la 61′ où il sert bien Rongier. Mais au final, il n’a pas représenté un grand danger pour la charnière centrale et n’a jamais réussi à se mettre dans une position de marquer. Il n’a existé que ponctuellement…

LE COACH

André Villas-Boas : 4,5/10

Il devait faire avec beaucoup d’absents importants mais avait tout de même théoriquement à disposition suffisamment de qualité pour venir à bout d’Angers.

Raté cette fois-ci. Un petit manque de réussite sur les rares occasions marseillaises mais aussi sans doute un mauvais choix personnel à droite avec un Lopez inoffensif expliquent le résultat final. Mais qui à la place de Lopez alors ? Germain ? Vivement le retour de Thauvin et des adversaires moins enquiquinants qu’Angers…