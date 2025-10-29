OM – Angers : Les Pronos de Nico !

L’OM doit se relancer en la Ligue 1 ce soir après les revers en C1 mercredi dernier et samedi face au RC Lens. Pour ce match face à Angers, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 10e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 15e de Ligue 1, le SCO Angers. L’équipe d’Alexandre Dujeux reste sur une victoire face à Lorient et un nul face à Monaco.

6 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Facundo Medina ni Amine Gouiri. Weah et Balerdi sont eux aussi forfaits !

Mon prono pour OM – Angers : L’OM gagne sur le score de 2-0 pour une cote de 4.70 !

Pour ce OM – Angers, je pars sur une victoire de l'OM 2-0 pour une cote de 4.70*

Et pour si je devais miser sur un revanchard qui doit se faire pardonner une semaine ratée, je partirait sur : Pavard buteur pour une cote de 11.50*

