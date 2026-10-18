OM : Abdelli, la montée en puissance !

Himad Abdelli a retrouvé Angers avec un but et un rôle décisif dans le succès de l’OM (2-5), dimanche 18 octobre. Le milieu a relancé Marseille avant de participer à l’action du penalty obtenu par Amine Gouiri.

L’OM s’est imposé 5-2 à Angers, dimanche 18 octobre, lors de la septième journée de Ligue 1. Les Marseillais ont pourtant été menés dès la 14e minute, après un dégagement de Kondogbia dévié par Raolisoa. Pour son retour sur la pelouse de son ancien club, Himad Abdelli a égalisé de la tête sur un centre de Weah à la 37e minute. Six minutes plus tard, Kamissoko a inscrit son premier but professionnel, lui aussi de la tête, sur un corner d’Emerson. Marseille a ainsi rejoint les vestiaires avec l’avantage (1-2).

Au retour de la pause, Abdelli a également participé à la construction de l’action du penalty obtenu par Gouiri. L’attaquant a marqué à la 60e minute en reprenant sa tentative repoussée par le gardien. Le penalty d’El-Ouazzani a ramené le SCO à 2-3 à la 75e, avant les buts d’Harit (83e) et de Paixão (85e), qui ont fixé le score de ce succès marseillais à Angers. Buteur et présent dans l’enchaînement ayant conduit au troisième but, Abdelli a été remplacé à la 80e minute par Keyliane Abdallah.

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La note FCM de Himad Abdelli : 7,5/10

Son appréciation

Disponible pour recevoir le ballon et faire avancer les attaques, Abdelli a occupé une place importante dans le jeu marseillais. Son placement lui permet d’égaliser de la tête, puis il participe à la construction de l’action du penalty obtenu par Gouiri. Son influence ne se limite donc pas à son but : ses déplacements et ses transmissions ont accompagné le retour de l’OM dans la rencontre.

Les notes des médias

Média Note sur 10 Appréciation : synthèse L’Équipe 7/10 Très disponible en numéro dix, buteur de la tête et impliqué dans la construction de l’action du penalty obtenu par Gouiri. Maxifoot 7,5/10 Égalisation de la tête, participation à l’action du penalty, activité et justesse dans ses choix. Foot Mercato 7,5/10 Buteur et influent dans la construction, notamment avant le penalty obtenu par Gouiri. Désigné homme du match.