OM : comment Himad Abdelli a changé de statut sous Bruno Genesio…

Himad Abdelli retrouve Angers avec un statut totalement différent de celui affiché lors de ses premiers mois à l’OM. Le milieu algérien, en difficulté et écarté en fin de saison dernière, est devenu un cadre de Bruno Genesio. Son évolution accompagne toutefois un déclassement notable dans l’histoire récente du club.

Abdelli, de la mise à l’écart au statut de cadre

Le changement de situation est particulièrement marqué. Arrivé à Marseille dans un contexte lourd, Himad Abdelli n’avait disputé que 178 minutes, hors temps additionnel, au cours de son premier semestre. Le milieu n’avait été titularisé qu’à deux reprises et semblait en difficulté dans ses prises de risque et ses transmissions vers l’avant. Sa saison s’était ensuite terminée par une mise à l’écart après un accrochage avec Habib Beye.

Une évolution positive dans un contexte particulier

Depuis, l’international algérien a gagné une place importante dans le groupe de Bruno Genesio. La Provence décrit un joueur désormais plus à l’aise, même s’il ne s’est pas encore imposé par un niveau particulièrement éclatant. Cette progression constitue une évolution positive pour le joueur, mais elle traduit aussi le déclassement du milieu de terrain marseillais par rapport aux précédentes équipes de l’ère McCourt.

Himad Abdelli va retrouver Angers, où son histoire s’était mal terminée en janvier dernier. Son retour devrait être particulier, alors qu’il s’est depuis installé parmi les tauliers de Bruno Genesio. À Marseille, il a pris une dimension qu’il semblait loin de pouvoir atteindre après ses débuts compliqués et ses deux titularisations du premier semestre.

Une place difficile à imaginer dans les équipes précédentes

La Provence rappelle qu’au cours de la dernière décennie, Abdelli aurait difficilement pu prétendre à une place de titulaire régulière au milieu de l’OM. Le club avait notamment compté sur Lassana Diarra, Frank Anguissa, Morgan Sanson, Luiz Gustavo, Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Pape Gueye, Mattéo Guendouzi, Gerson, Jordan Vérétout et Adrien Rabiot.