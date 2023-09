OM : Anigo réclame du soutien autour de Pancho

L’Olympique de Marseille a placé Pancho Abardonado sur le banc après le départ de Marcelino. Pour José Anigo qui l’a vécu, ce n’est vraiment pas une situation facile.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a essuyé une grosse défaite face au PSG sur le score de 4-0. Il s’agissait du deuxième match de Pancho Abardonado sur le banc marseillais après le nul 3-3 à Amsterdam contre l’Ajax. L’intérimaire au poste de coach vit des moments difficiles mais peut compter sur le soutien d’un ancien marseillais.

En effet, José Anigo a donné une interview à La Provence où il revient notamment sur son expérience en tant qu’intérimaire au poste d’entraîneur. Il semble aussi surpris de voir aussi peu de soutien autour de Pancho Abardonado qu’il trouve esseulé à ce poste où il a été mis il y a quelques jours.

On ne peut pas tout charger sur Pancho, ce n’est pas vrai

« Vous savez, ce n’est pas une situation normale quand on vous parachute de la sorte. Vous n’êtes pas vraiment programmé pour ça. Pour Pancho, dans sa tête, ce n’était pas prévu : il y avait un entraîneur. Il s’en va et après on le bombarde. Le problème, quand vous partez dans une aventure comme ça… (Il s’interrompt) Je vous dis ça avec l’expérience qui est la mienne aujourd’hui. A 63 ans (il les aura en avril, Ndlr), on peut réfléchir différemment de quand j’en avais 40 ou quand j’étais à l’OM. J’étais un autre bonhomme. J’ai regardé le match. Il faut faire attention ; de ce que j’ai vu, c’est difficile de le juger, explique Anigo à La Provence ce lundi. Pancho est certainement intéressant et a plein de choses à donner, mais regardez son staff, il part dans une aventure et un club comme l’OM, un peu seul là-dedans. Marcelino est venu avec un staff, avec des gens sur qui il s’est appuyé, avec qui il a échangé. Je pense que, pour aider Pancho, ce qu’ils auraient pu faire, c’est lui donner la possibilité de construire un staff, même si c’est ponctuel. Qu’il puisse s’appuyer sur des gens avec plus d’expérience. Peut-être que ça lui aurait permis de démarrer autrement. J’ai vu le match aussi à l’Ajax, il s’en sort bien. Hier (dimanche face au PSG, ndlr), on ne peut pas tout charger sur Pancho, ce n’est pas vrai. Bien entendu, quand on est coach, on a la responsabilité. Mais j’ai envie de vous dire que c’est difficile pour lui de rentrer dans un truc comme ça sans staff. Quels sont ses analystes ? Quel est son préparateur physique ? Quel est son adjoint ? Qui sont les gens qui l’entourent ? C’est compliqué, très dur. C’est bien pour ça que tous les entraîneurs viennent à l’OM avec un staff élargi. »