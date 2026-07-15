OM : apaisement, sérénité… Bruno Genesio lance sa méthode !

À peine arrivé sur le banc de l’OM, Bruno Genesio imprime déjà sa marque. Après plusieurs jours de travail à la Commanderie, les Marseillais s’envolent pour la Côte d’Ivoire où un séjour de pré-saison intense doit permettre au nouvel entraîneur de poursuivre la mise en place de ses principes avant le début des matches amicaux.

La préparation estivale de l’Olympique de Marseille prend un nouveau tournant. Selon L’Équipe, Bruno Genesio a profité de la reprise de l’entraînement, le 6 juillet, pour poser les premières bases de son projet sportif. Sans grands discours ni changement brutal, le technicien de 59 ans privilégie une approche progressive afin d’installer son fonctionnement auprès d’un groupe appelé à évoluer durant le mercato.

Bruno Genesio veut installer un climat de sérénité

D’après L’Équipe, le nouvel entraîneur marseillais a rapidement tenu à rassurer ses joueurs. Conscient de la saison particulièrement éprouvante vécue par le vestiaire, Bruno Genesio souhaite installer un environnement de travail plus serein, où les exigences sportives restent élevées sans créer un climat de tension permanent.

Toujours selon L’Équipe, cette volonté est déjà perceptible au quotidien. Les premières séances servent avant tout à remettre en place les fondamentaux du jeu, tandis que le staff sait que l’effectif actuel ne sera probablement pas celui qui débutera officiellement la saison fin août.

Le quotidien sportif précise également que les joueurs apprécient cette nouvelle atmosphère de travail, plus apaisée depuis le début de la préparation.

Une tournée en Côte d’Ivoire pour accélérer la préparation

La prochaine étape débute ce mercredi avec le départ de l’OM pour Abidjan. Ce déplacement de trois jours répond à des engagements pris dans le cadre du partenariat entre le club et le ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire.

Sur le plan sportif, cette tournée permettra surtout à Bruno Genesio de poursuivre son travail. Les Olympiens effectueront deux séances d’entraînement au stade Félix-Houphouët-Boigny, dont une ouverte au public jeudi matin.

Le point d’orgue de ce déplacement sera le premier match amical de la préparation. L’OM affrontera le Yamoussoukro FC vendredi, une première occasion pour le nouvel entraîneur d’observer ses joueurs en situation de compétition et de poursuivre l’assimilation de ses principes de jeu.

Une préparation qui ne fait que commencer

Si plusieurs mouvements sont encore attendus sur le marché des transferts, Bruno Genesio avance déjà avec les joueurs actuellement à sa disposition. Selon L’Équipe, le technicien lyonnais privilégie une montée en puissance progressive, convaincu que les automatismes devront se construire tout au long de l’été.

Cette tournée ivoirienne représente ainsi la première véritable étape de la nouvelle ère marseillaise, entre préparation sportive, obligations institutionnelles et premiers repères collectifs avant la suite de l’été.