OM : Apéro mercato (Lopez, Rowe, Ilic…) et avant match face à Brest !

On se retrouve ce jeudi pour l’apéro mercato et l’avant match Brest – OM. Début du live à 12h avec nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane et notre invité BK. Au menu, les dernière infos mercato, mais aussi l’avant match Brest vs OM.

Apéro Mercato

Grosse info vite arrivée : Wahi c’est officiel

Grosse info côté départ : Meite sacrifié ?

En vrac :

Ilic relancé ?

Pau Lopez retour en Espagne

Sildillia plan A Rowe

ça négocie Harit exfiltré ?De Zerbi compte sur lui

Mercato concurrents OM

Le gros mercato de Rennes

Bon plan Mercato

Paris avec Parions sport

Avant match Brest – OM

Mercato et dernier onze de Brest

Quelles recrues alignées vite marseillais

Quel onze ?