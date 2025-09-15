OM : Après Aguerd, un deuxième forfait face au Real !!

À la veille de son entrée en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille enregistre un nouveau forfait de taille. Après Nayef Aguerd, c’est désormais Hamed Junior Traoré qui ne participera pas au choc contre le Real Madrid, prévu ce mardi soir au Santiago-Bernabeu, comme l’a révélé RMC Sport ce lundi.

Touché à la cuisse, Hamed Junior Traoré souffre d’une lésion musculaire qui le rend indisponible pour cette 1ère journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Si l’international ivoirien fera bien le déplacement à Madrid avec le reste du groupe olympien, il ne sera pas sur la feuille de match. Ce nouveau forfait vient s’ajouter à une série de pépins physiques qui compliquent la préparation de Roberto De Zerbi.

Recruté cet été pour renforcer le milieu marseillais, Hamed Junior Traoré n’avait pas encore pleinement lancé sa saison, mais son profil dynamique et technique pouvait représenter un atout précieux face à un adversaire du calibre du Real Madrid.

🚨Nayef Aguerd FORFAIT FACE AU REAL !!! Selon @adrien_pittore et @RMCsport Nayef Aguerd a été touché à la tête contre Lorient. Protocole commotion déclenché, il ne sera pas du déplacement face au Real Madrid. pic.twitter.com/GUBtr6umy6 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2025



Avec déjà le forfait d’Aguerd, l’OM abordera cette rencontre avec moins d’option. Face à une formation madrilène expérimentée et redoutable à domicile, les Marseillais devront puiser dans leurs ressources collectives pour compenser ces absences. Le forfait de Hamed Junior Traoré enlève une option offensive…