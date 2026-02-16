OM : après De Zerbi et Benatia, Daniel Riolo voit un autre gros départ !

La crise structurelle qui traverse l’ Olympique de Marseille s’intensifie après la démission de Mehdi Benatia et les critiques de Daniel Riolo, qui s’interroge publiquement sur le maintien du président Pablo Longoria à la tête du club.

Benatia quitte l’OM : une décision officielle

Ce dimanche, Mehdi Benatia, directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a annoncé sa démission de ses fonctions via un long communiqué publié sur ses réseaux sociaux, où il explique avoir « pris ses responsabilités » tout en regrettant « de ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe ».

Les explications de #Benatia qui a démissionné de son poste de DS à l’OM. via son compte instagram pic.twitter.com/5cunEx1AQX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 15, 2026



Benatia indique également vouloir « prendre le temps d’expliquer son choix au moment voulu ».

Le diagnostic sévère de Riolo sur l’état du club

Sur son compte X (ex-Twitter), Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, a vivement réagi à cette démission, en pointant notamment du doigt la responsabilité d’une crise plus vaste au sein de l’OM. Riolo déplore que l’OM, malgré sa 4ᵉ place en Ligue 1 et une qualification encore en coupe, « explose… incompréhensible » et estime que le climat autour du club est devenu ingérable.

Et qu’est ce qui va pousser Longoria à rester dans un tel bordel ? La question se pose …. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 15, 2026



Dans ses messages, le journaliste s’est également interrogé sur l’avenir de Pablo Longoria, président du club, demandant : « Et qu’est-ce qui va pousser Pablo Longoria à rester dans un tel bordel ? », laissant entendre que la position du dirigeant pourrait être fragilisée dans les semaines à venir.