Recruté pour environ 30 millions d’euros à l’été 2025, Igor Paixão était attendu comme l’un des nouveaux leaders offensifs de l’Olympique de Marseille après les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. Un rôle mis en avant par CNN Brasil, qui s’intéresse aux nouvelles responsabilités de l’ailier brésilien. Mais avec seulement deux buts et une passe décisive cette saison, l’ancien joueur du Feyenoord peine encore à justifier toutes les attentes placées en lui.

L’Olympique de Marseille a profondément renouvelé son secteur offensif durant l’été. Après les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, la direction marseillaise devait trouver de nouveaux joueurs capables de prendre leurs responsabilités dans les trente derniers mètres.

Parmi eux, Igor Paixão occupe une place particulière. Arrivé du Feyenoord Rotterdam en août 2025 pour environ 30 millions d’euros, le Brésilien dispute sa deuxième saison sous le maillot olympien. Un investissement important, qui s’accompagne nécessairement d’attentes élevées.

Dans un article publié le 5 novembre↗, CNN Brasil s’est justement intéressé à sa nouvelle dimension au sein de l’effectif marseillais. Le média brésilien explique que le club compte désormais davantage sur son ailier pour animer le secteur offensif et compenser les départs de ses anciennes références.

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Paixão attendu comme le successeur de Greenwood et Aubameyang

Sous le titre « Sans Auba et Greenwood, Marseille mise sur un Brésilien pour diriger son attaque », CNN Brasil souligne l’importance prise par Paixão dans le projet offensif de Bruno Genesio.

La saison dernière, le Brésilien avait inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 30 rencontres de Ligue 1, auxquels s’ajoutaient quatre réalisations en Ligue des champions, selon le média brésilien.

Des statistiques encourageantes pour une première saison en France, mais qui doivent désormais être confirmées dans un contexte différent.

Avec les départs de Greenwood et Aubameyang, Paixão ne peut plus simplement se contenter d’être un joueur de complément. Il est attendu comme l’un des principaux créateurs de différences sur son côté gauche, capable d’apporter de la percussion, des occasions et davantage d’efficacité devant le but.

Une responsabilité qui semble encore difficile à assumer pleinement.

Deux buts et une passe décisive : un rendement encore insuffisant !

Depuis le début de la saison 2026-2027, Igor Paixão totalise 13 apparitions, 2 buts et 1 passe décisive, toutes compétitions confondues, selon les statistiques d’Opta.

Ses deux réalisations ont été inscrites en Ligue 1, face à Angers (5-2) et au Havre (4-3). Il a également délivré une passe décisive lors du succès contre Toulouse (2-0).

En Ligue Europa, son bilan reste vierge après quatre apparitions. Ces chiffres témoignent d’une contribution offensive encore limitée au regard du rôle qui lui est confié.

D’autant que son rendement contraste avec celui d’Amine Gouiri, devenu la principale référence offensive marseillaise avec huit réalisations toutes compétitions confondues.

Paixão conserve néanmoins des qualités importantes. Sa vitesse, ses changements de rythme et sa capacité à éliminer peuvent déstabiliser les défenses adverses. Mais le Brésilien manque encore de régularité dans ses choix et de précision dans le dernier geste.

Des prestations contrastées contre Leverkusen et Lens

Les deux dernières rencontres de l’OM illustrent parfaitement cette irrégularité.

Sur la pelouse du Bayer Leverkusen, malgré la victoire marseillaise (1-0), Paixão avait livré une prestation mitigée. Actif sur son aile gauche, il avait multiplié les initiatives sans toujours parvenir à faire les bons choix.

Dans notre analyse de sa prestation face au club allemand↗, nous lui avions attribué la note de 4,5/10, en soulignant son manque de justesse malgré une activité intéressante.

Trois jours plus tard, face au RC Lens (2-1), le Brésilien a montré un visage différent, même si sa rencontre a encore été marquée par plusieurs approximations.

Après une première période compliquée, notamment une passe dangereuse qui aurait pu coûter un but à Marseille, Paixão a progressivement retrouvé davantage d’influence.

C’est finalement son centre en retrait qui a contribué à l’action du but victorieux de Keyliane Abdallah à la 82e minute.

Une prestation qui résume assez bien son début de saison : un joueur capable de provoquer des situations décisives, mais dont le déchet technique limite encore l’influence sur le jeu collectif.

Un joueur important pour Genesio, malgré les interrogations

Malgré ces difficultés, Bruno Genesio continue d’accorder une place importante à l’international brésilien.

Paixão a notamment disputé l’intégralité de la rencontre à Lens, quelques jours après avoir débuté celle de Leverkusen. Sa capacité à occuper le couloir gauche et à étirer les défenses reste précieuse dans l’organisation olympienne.

Mais la question de son efficacité va rapidement devenir centrale.

Après cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une remontée spectaculaire de la 17e à la 4e place, l’OM a retrouvé des ambitions. Pour poursuivre cette dynamique, le club devra pouvoir compter sur davantage de joueurs décisifs.

Le Brésilien dispose donc d’une occasion importante de franchir un cap et de confirmer les attentes de CNN Brasil.

Un avenir qui reste incertain à Marseille

Cette situation sportive s’accompagne également d’interrogations concernant son avenir.

L’été dernier, Paixão avait été proche de rejoindre Sunderland, avant que son départ ne soit finalement abandonné. Bruno Genesio s’était opposé à cette opération, souhaitant conserver un joueur important dans son dispositif offensif.

Depuis, l’ailier n’a pas totalement fermé la porte à une nouvelle expérience en Angleterre.

Le 11 octobre dernier, au micro de Canal+, il reconnaissait notamment qu’un départ lors du prochain mercato estival lui paraissait plus envisageable qu’un transfert dès janvier.

Mais la situation financière de Marseille pourrait modifier les plans du club. Comme nous l’expliquions récemment, l’OM pourrait être amené à réaliser de nouvelles ventes cet hiver en raison des contraintes liées à la DNCG↗.

Un contexte qui place Paixão dans une situation paradoxale : son profil et sa valeur marchande pourraient en faire un candidat à une vente importante, alors que Genesio compte toujours sur lui pour accompagner le redressement de son équipe.

Pour l’instant, aucun nouveau transfert n’est acté. Mais alors que la presse brésilienne insiste sur les responsabilités qui lui sont confiées, Paixão doit désormais transformer son potentiel en performances plus régulières.

Car au-delà de son avenir, une question demeure pour l’OM : le Brésilien peut-il réellement devenir le leader offensif attendu depuis les départs de Greenwood et Aubameyang ?