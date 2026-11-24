Éric Di Meco n’a pas vraiment digéré la défaite de l’OM face au Mans (2-3), dimanche soir au Vélodrome. Et l’ancien défenseur marseillais a eu droit à une petite surprise après la rencontre : les joueurs manceaux ont commandé des pizzas dans son restaurant ! Sur RMC, le consultant a raconté cette anecdote avec humour, assurant qu’il n’avait accordé aucune réduction aux vainqueurs du soir.

L’Olympique de Marseille pensait tenir sa sixième victoire consécutive en Ligue 1. Mais après avoir mené 2-0 à la pause, les hommes de Bruno Genesio ont complètement craqué face au Mans, finalement vainqueur 3-2 au Vélodrome.

Une soirée difficile à avaler pour les supporters marseillais, et notamment pour Éric Di Meco, qui possède une pizzeria à proximité du stade : la Casa Di Meco.

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« Avec ce qu’ils nous ont fait, ils ont payé plein pot ! »

Lundi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien défenseur de l’OM a révélé que les joueurs du Mans avaient choisi son établissement pour se restaurer après leur exploit.

« On leur a livré les pizzas dans le vestiaire, ils en ont pris je ne sais plus combien. Il y a même des sponsors du Mans qui sont venus manger chez nous après le match. Une réduction ? Avec ce qu’ils nous ont fait juste avant, ils ont payé plein pot, je te le dis. »

Une sortie pleine d’autodérision de la part du champion d’Europe 1993, qui a donc vu les bourreaux de l’OM célébrer leur victoire avec les pizzas de son propre restaurant.

Cette anecdote complète le récit de la soirée des Manceaux après leur victoire au Vélodrome↗, marquée par des célébrations prolongées à Marseille.

Une défaite toujours difficile à digérer

Si Di Meco a choisi l’humour pour raconter cette histoire, la défaite reste particulièrement frustrante pour Marseille.

L’OM a concédé trois buts dans les dernières minutes après avoir semblé maîtriser la rencontre. Un effondrement qui a poussé Bruno Genesio à identifier plusieurs failles dans le jeu de son équipe↗.

Pour les joueurs du Mans, en revanche, la soirée restera mémorable. Et grâce à la Casa Di Meco, ils auront même pu savourer leur victoire autour de quelques pizzas.

Une addition réglée sans réduction : la petite revanche, toute symbolique, d’Éric Di Meco !