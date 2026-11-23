Le Mans a renversé l’OM dimanche soir au Vélodrome, en s’imposant 3-2 après avoir été mené 2-0 à la pause. Selon L’Équipe, certains membres de la délégation mancelle auraient vu les places proposées à -50 % comme une motivation supplémentaire avant cet exploit.

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La victoire du Le Mans FC face à l’OM a laissé des traces dans les coulisses du Vélodrome↗. D’après L’Équipe, des membres de la délégation mancelle ont confié que l’opération tarifaire organisée pour cette rencontre avait pu être perçue comme un défi personnel. Cette anecdote s’est ajoutée à un scénario déjà marquant, les joueurs de Patrick Videira ayant complètement renversé la partie en seconde période avant de s’imposer dans le temps additionnel.

Une motivation supplémentaire avant le retournement

Les places proposées à moitié prix n’auraient donc pas seulement facilité l’accès au stade pour le public. Certains Manceaux auraient puisé dans cette opération une source de motivation supplémentaire, avec l’envie de répondre sur le terrain à ce qu’ils ont pu considérer comme une forme de dévalorisation. Mené de deux buts à la pause, Le Mans↗ a finalement inscrit trois buts pour repartir avec une victoire historique. Le retour vers la Sarthe ne s’est toutefois pas déroulé comme prévu. Les conditions météorologiques ont empêché l’avion de décoller, contraignant le groupe à passer une nuit supplémentaire à Marseille, dans un hôtel situé à proximité du Vélodrome où des chambres étaient encore disponibles.

Pizza, poker et célébrations à l’hôtel

La fête avait commencé dans le vestiaire, avec une prise de parole du président Pedro Oliveira. Dans le car, les joueurs ont ensuite partagé des pizzas de la Casa Di Meco, l’établissement de l’ancienne légende de l’OM situé près du stade, avant de prolonger la soirée à l’hôtel. Une partie de poker a notamment réuni Nicolas Kocik, Jean Vercruysse, Lucas Buades, Alexandre Lauray et Antoine Rabillard. Le buteur décisif s’est également chargé de récupérer des verres à eau, tandis que l’entraîneur Patrick Videira a rejoint les festivités vers 2 heures du matin, en claquettes-chaussettes et accompagné de plusieurs proches.