Battu par Le Mans (2-3) après avoir mené de deux buts à la pause, l’OM a connu un nouvel effondrement au Vélodrome. Après la rencontre, Bruno Genesio a identifié trois difficultés récurrentes : la fragilité défensive, le manque de maîtrise technique et la fébrilité mentale.

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Cette défaite↗ du dimanche 22 novembre a marqué les esprits par son scénario. Après une première période suffisamment aboutie pour prendre l’avantage, Marseille a encaissé trois buts en seconde période et a perdu le contrôle de la rencontre. Dans des propos tenus après le match et diffusés sur L1+, Bruno Genesio a expliqué que cet effondrement ne constituait pas un simple accident.

Une organisation défensive qui se désagrège

Le premier problème relevé par l’entraîneur concerne le placement et la compacité de son équipe. L’OM se montre particulièrement vulnérable lorsqu’il encaisse un but, tandis que les erreurs tactiques ouvrent des espaces à l’adversaire. Genesio↗ a également souligné que Jeffrey De Lange avait évité que la défaite ne prenne une ampleur supérieure.

« La fébrilité gagne un peu tout le monde quand on encaisse un but. Il y a des problèmes tactiques, on est très mal placés sur les buts »

Le technicien marseillais estime aussi que son équipe concède trop de tirs et d’occasions depuis le début de la saison. Avec deux buts d’avance à domicile, il attendait davantage de maîtrise pour protéger le résultat tout en continuant à jouer.

L’OM a cessé de jouer vers l’avant

Le deuxième chantier identifié par Bruno Genesio↗ touche à la maîtrise technique et à l’utilisation du ballon. Après un début de seconde période, les Marseillais ont progressivement abandonné leur volonté d’attaquer pour se contenter de conserver la possession, sans mettre suffisamment Le Mans en difficulté.

« En deuxième période, au bout de quinze minutes, on s’est un peu arrêtés de jouer, on manquait d’allant, on s’est contenté de garder le ballon, on a fait beaucoup de fautes techniques »

Une fébrilité mentale après le premier but encaissé

Le troisième problème est mental, même si Genesio refuse d’accuser ses joueurs de suffisance ou de manque d’humilité. Il décrit plutôt une réaction collective de fébrilité lorsque l’adversaire revient au score, avec une équipe qui perd alors une partie de ses repères. Pour l’entraîneur, les signaux observés contre Le Mans existaient déjà lors des rencontres face au Havre et à Toulouse. Il a reconnu que la répétition de ces difficultés engageait également la responsabilité du staff, qui doit analyser et corriger rapidement les insuffisances constatées.