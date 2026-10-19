OM : après leur accrochage, Genesio envoie un signal fort à Paixão !

Igor Paixão a retrouvé le chemin des filets face à Angers, quelques jours après son accrochage avec Bruno Genesio à Troyes. L’entraîneur marseillais a choisi de maintenir sa confiance envers son ailier brésilien. Une décision qui a permis au joueur de conclure la rencontre avec le cinquième but de l’OM.

La tension entre Genesio et Paixão est retombée

Quelques jours après la victoire de l’Olympique de Marseille à Troyes (2-0), la relation entre Bruno Genesio et Igor Paixão avait été au centre des discussions. Remplacé à la 87e minute, l’ailier brésilien avait manifesté son mécontentement en refusant de serrer la main de son entraîneur.

Genesio n’a pas lâché son ailier brésilien

Bruno Genesio avait rapidement choisi de calmer le jeu. Le technicien marseillais avait expliqué comprendre la frustration de son joueur et rappelé qu’Igor Paixão pouvait toujours compter sur sa confiance, malgré un début de saison compliqué.

Paixão débloque son compteur contre Angers

Face à Angers, cette confiance a été maintenue jusqu’au terme de la rencontre. Dans une victoire spectaculaire de l’OM (5-2), Igor Paixão a inscrit le cinquième but en fin de match. Cette réalisation constituait son premier but de la saison et pouvait lui permettre de retrouver des sensations, alors que la frustration et le manque de confiance alimentaient jusque-là les interrogations.

La confidence de Genesio sur le but de Paixão

Après la rencontre, Bruno Genesio a expliqué pourquoi son joueur était resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final :

« Je vais vous faire une petite confidence, on a laissé Igor jusqu’à la fin car on savait qu’il aurait une opportunité de marquer, c’est ce qu’il s’est passé. Ce but va lui faire beaucoup de bien. Au-delà de son but il a fait un bon match »

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