OM : retenu cet été, Igor Paixão doit maintenant redevenir décisif !

Alors que Frank McCourt était disposé à envisager son départ dans les dernières heures du mercato, Igor Paixão a finalement été conservé par l’OM. Un choix notamment défendu par Bruno Genesio et Grégory Lorenzi. Après quatre journées de Ligue 1, le Brésilien peine toutefois à peser dans une équipe marseillaise en difficulté.

L’été d’Igor Paixão aurait pu prendre une tournure très différente. Dans les derniers jours du mercato, Sunderland s’est sérieusement intéressé à l’ailier brésilien, au moment où l’Olympique de Marseille cherchait à réaliser d’importantes ventes.

Selon L’Équipe, Frank McCourt était favorable à l’idée d’une vente, tandis que Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont œuvré pour conserver le joueur. Paixão est finalement resté à Marseille.

Quelques semaines plus tard, cette décision prend forcément davantage de poids au regard du début de saison compliqué de l’OM.

0 but, 0 passe décisive en Ligue 1

Après les quatre premières journées de Ligue 1, le constat statistique est assez simple : Igor Paixão n’a encore inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive en championnat.

Le Brésilien a disputé trois des quatre rencontres de l’OM, puisqu’il était absent lors du déplacement à Monaco. Il totalise 250 minutes de jeu et trois titularisations : 90 minutes contre Strasbourg, 72 contre le Paris FC et 88 vendredi soir à Rennes.

IGOR PAIXÃO EN LIGUE 1 2026-2027

3 matches joués

3 titularisations

250 minutes

0 but

0 passe décisive

Des chiffres forcément insuffisants pour un joueur dont l’OM attend beaucoup sur le plan offensif.

Une activité réelle, mais encore trop peu d’efficacité

Tout n’est pourtant pas à jeter dans le début de saison de Paixão. Le Brésilien reste capable d’apporter de la percussion et du volume sur son côté gauche.

Face à Rennes, il est ainsi resté sur le terrain jusqu’à la 88e minute avant d’être remplacé par Mmadi. Mais comme l’ensemble de l’attaque marseillaise, il n’est pas parvenu à faire basculer la rencontre, finalement perdue 1-0 par l’OM.

C’est désormais dans les trente derniers mètres que Marseille attend davantage de son ailier.

Car dans une équipe qui manque actuellement de solutions offensives, Paixão fait partie des joueurs capables de changer la dynamique par une accélération, un dribble ou une frappe. Son rendement statistique devient donc particulièrement important.

L’OM s’est battu pour le conserver

C’est aussi ce qui rend sa situation intéressante. L’Équipe révélait début septembre que Genesio et Lorenzi avaient été à la manœuvre pour empêcher son départ, alors que Sunderland s’était positionné jusqu’aux dernières heures du mercato. Le message était clair : malgré la nécessité pour l’OM de vendre, le staff considérait Paixão comme un élément suffisamment important pour ne pas s’en séparer.

Ce choix doit maintenant trouver sa traduction sur le terrain. Après seulement quatre journées de championnat, il serait évidemment prématuré de tirer des conclusions définitives sur sa saison. Mais dans un OM qui vient d’enchaîner trois défaites consécutives en Ligue 1, le temps presse déjà. D’autant le que Brésilien a été blessé à la cuisse face à Strasbourg et qu’il a perdu sa grand-mère…

Et après avoir été l’un des joueurs que Marseille a absolument voulu conserver cet été, Igor Paixão doit désormais redevenir un joueur qui fait gagner des points à l’OM.