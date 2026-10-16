OM : Igor Paixao, ça devient préoccupant !

Titulaire après sa bouderie à Troyes, Igor Paixao espérait profiter de la réception de l’Olympiakos pour se relancer. Malgré une attitude volontaire, l’ailier brésilien a encore déçu lors de la défaite de l’OM (0-1). Sa série sans être décisif atteint désormais onze rencontres officielles. Une situation préoccupante pour la recrue la plus chère de l’histoire du club.

Igor Paixao reste muet avec l’OM

Igor Paixao a retrouvé une place de titulaire face à l’Olympiakos, après avoir affiché sa frustration lors de sa sortie à Troyes. Au Vélodrome, le Brésilien a montré de l’envie et a rapidement retrouvé son sourire, mais il n’a pas réussi à peser suffisamment sur la rencontre. Sa prestation n’a pas permis de mettre fin à une longue période sans influence directe sur les buts marseillais.

Une série de onze matches sans être décisif

Le joueur de 26 ans n’a plus marqué ni délivré de passe décisive depuis son but inscrit contre Metz, le 10 avril, lors d’une victoire de l’OM (3-1). Face à l’Olympiakos, cette disette a donc atteint onze matches officiels consécutifs. Elle devient d’autant plus problématique que Paixao représente le recrutement le plus coûteux de l’histoire du club, avec une opération évaluée à 35 millions d’euros, bonus compris, lors de son arrivée en provenance de Feyenoord à l’été 2025.

L’OM manque aussi de solutions offensives

La difficulté ne concerne toutefois pas uniquement Igor Paixao. Dans un Vélodrome clairsemé, l’OM a manqué d’éclat offensif et n’a tenté que deux frappes en première période. Neal Maupay a vu sa tentative écrasée être signalée hors jeu à la 39e minute, tandis que Keyliane Abdallah a obligé Ortega à intervenir sur une reprise à la 37e minute.

Un léger mieux après les changements

La situation s’est améliorée après l’heure de jeu avec les entrées d’Amine Harit et d’Amine Gouiri. Mieux accompagné, Paixao s’est montré plus inspiré, mais sa frappe enroulée de la 60e minute aurait mérité davantage de maîtrise. Cette occasion symbolise les difficultés actuelles du Brésilien, comme celles d’une équipe marseillaise qui peine à trouver un véritable danger régulier devant le but.