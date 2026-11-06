Après trois défaites en trois journées, l’OM a remporté un succès important sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Cette victoire ne qualifie pas encore Marseille pour les barrages, mais elle relance nettement ses chances de terminer parmi les 24 premiers.

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Selon La Provence, l’Olympique de Marseille n’est pas encore revenu dans la zone des barrages, qui regroupe les équipes classées de la 9e à la 24e place↗. Le club phocéen compte néanmoins trois points après trois matches et s’est rapproché de cet objectif grâce à sa victoire chez l’équipe la mieux classée au rang UEFA.

Quatre matches restent à jouer pour l’OM

Le calendrier laisse encore une marge de manœuvre aux joueurs marseillais. Il reste quatre rencontres à disputer, dont trois à domicile, une donnée soulignée par Roberto De Zerbi après le succès obtenu en Allemagne.

« Au niveau comptable, ça nous relance complètement. On a encore quatre matches à jouer, dont trois à domicile, ça nous laisse toutes nos chances pour terminer dans les 24 premiers. »

La situation reste toutefois la conséquence d’un début de campagne↗ européen difficile. L’OM avait perdu à Istanbul sur le score de 1-4, avant de s’incliner face à l’Olympiakos (0-1), puis à Graz contre le Sturm (0-1).

Les points perdus qui pèsent déjà dans la course

La défaite en Turquie est présentée comme laissant peu de regrets au regard du score. En revanche, l’inefficacité observée contre l’Olympiakos et la prestation à Graz pourraient compter au moment de faire les comptes, alors que le Sturm Graz occupait la 24e place↗ au classement après cette journée. Himad Abdelli a lui aussi retenu la possibilité de repartir de l’avant après ce premier succès européen. Le milieu marseillais a insisté sur l’importance des prochains rendez-vous au Vélodrome et sur la nécessité de ne pas reproduire les erreurs commises lors des précédentes rencontres.