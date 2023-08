OM : Après Papin, discussion avec un ancien marseillais pour le staff de Marcelino?

Ancien illustre joueur de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang a avoué sur Canal + Afrique qu’il discutait avec la direction pour intégrer le staff de Marcelino.

Au micro de Canal + Sport Afrique, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Mamadou Niang a expliqué qu’il discutait avec la direction marseillaise pour intégrer le staff de Marcelino. Après Jean-Pierre Papin qui semble être une réussite, les dirigeants pourraient envisager de faire revenir d’autres anciens joueurs qui ont marqué l’OM.

« Pourquoi pas, on en discute. Je suis très proche du président Pablo Longoria et de son assistant Pedro (Iriondo), on échange souvent. Pour l’instant ce n’est pas d’actualité mais pourquoi pas dans un futur proche. On se rencontre souvent (avec Longoria), vu que je vis à Marseille. On a souvent l’occasion de se rencontrer et même parfois de déjeuner ensemble. Il a l’intention de faire revenir pas mal de joueurs au sein du club, donc pourquoi pas… »

— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 26, 2023

Papin a eu rôle crucial pour Vitinha

Vitinha a expliqué que JPP l’avait rassuré et qu’il l’aidait à progresser à l’entrainement : « Dès les premiers jours, Papin m’a parlé au quotidien, il m’a raconté que son adaptation avait été difficile. Il était présent pour m’aider, au niveau du positionnement, de la finalisation. Papin a été très important pour moi. A la fin des entrainement, il m’aide à grandir, marquer des buts… »