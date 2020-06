OM : Après Payet, des négociations pour une baisse du salaire de Strootman ?

Samedi, l’OM a organisé une conférence de presse avec Dimitri Payet pour annoncer la prolongation de contrat du meneur de jeu marseillais. Ce dernier a accepté une baisse de salaire conséquente et a abandonné certaines primes importantes. L’OM ne veut pas s’arrêter là…

Dimitri Payet a accepté une baisse de salaire pouvant aller jusqu’à 50%, en le lissant sur un contrat de deux ans de plus. Il l’a expliqué samedi en conférence de presse : « Au moment où j’en ai parlé, je ne pouvais pas le faire (baisser son salaire, ndlr), pour des raisons qui me sont personnelles, mais je voulais faire quelque chose de façon plus clair, et cette prolongation, ça aide plus le club pour cette nouvelle phase. Pour rentrer dans le détail, j’ai trois entreprises, j’en ai fermé une et une autre que j’essaie de sauver. Après ce qui s’est dit, ça me passe au dessus. J’avais besoin d’avoir une stabilité. De savoir où on allait. Ne plus se poser des questions après chaque offre mercato… L’idéal pour moi c’était de rester jusqu’à la fin. »

Mandanda pourrait suivre Payet, négociations plus complexes pour Strootman et Thauvin…

Un message important de l’ancien capitaine et une ouverture pour la direction olympienne. Alors que selon l’Equipe l’OM tente de faire prolonger Florian Thauvin à un salaire moindre, d’en faire autant avec Mandanda, le club aurait aussi entamé des discussions avec Kevin Strootman, le plus haut salaire de l’effectif. Par contre, le quotidien sportif explique que les négociations s’annoncent compliquées…