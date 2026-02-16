OM : après Roberto De Zerbi, un de ses proches quitte le club…

Arrivé à l’été 2024 auprès de Roberto De Zerbi, Giovanni Rossi met fin à son rôle de dirigeant à l’Olympique de Marseille, marquant une nouvelle étape dans la réorganisation du club phocéen après le départ de l’entraîneur italien. Cette séparation intervient dans le sillage de la fin de collaboration entre De Zerbi et le club, officialisée dans la nuit de mardi à mercredi.

Un départ logique après la fin de l’ère De Zerbi

Giovanni Rossi, 59 ans, avait rejoint l’OM en juillet 2024 comme conseiller technique, rôle conçu pour épauler Roberto De Zerbi dans la coordination entre le staff et la direction sportive après l’arrivée du technicien italien. Il était considéré comme un lien privilégié entre l’entraîneur et les décideurs du club phocéen grâce à leur longue collaboration en Serie A.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, un accord a été trouvé avec la direction marseillaise pour mettre fin à sa collaboration avec l’Olympique de Marseille.

Cette décision fait suite à l’annonce du départ de De Zerbi, partagé par le club après une période sportive en demi-teinte en ce début de saison 2025-2026.

Réorganisation en cours à l’Olympique de Marseille

Le départ de Rossi intervient dans un contexte de profond remaniement au sein de l’organigramme marseillais. Avec le rôle de conseiller technique désormais vacant, l’OM devra travailler à redistribuer les responsabilités pour stabiliser sa direction sportive. Cette phase de transition se conjugue avec la nomination d’un nouvel entraîneur après l’ère De Zerbi, alors que Jacques Abardonado assure l’intérim sur le banc de l’équipe première.

Dans ce climat de restructuration, la direction menée par Pablo Longoria et Medhi Benatia doit définir les contours d’une nouvelle organisation pour accompagner la saison en cours et préparer l’avenir.

Ce double départ — de l’entraîneur puis de son proche conseiller — marque une étape importante pour l’Olympique de Marseille en pleine recherche de stabilité sportive et administrative.