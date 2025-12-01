OM : Après Vaz et Bakola, 3 talents du centre de formation…

Les dirigeants marseillais récoltent aujourd’hui les fruits d’une politique de formation renforcée depuis plusieurs saisons. Après les apparitions remarquées de Robinio Vaz, Darryl Bakola ou encore de Bilal Nadir, l’Olympique de Marseille observe une montée en puissance progressive de plusieurs joueurs issus de son centre. Une dynamique qui pourrait encore s’intensifier, tant la relève paraît solide et ambitieuse. Parmi elle, trois jeunes profils retiennent particulièrement l’attention : Milan Leccese, Antoine Valero et Saïd Remadnia.

Le club phocéen, longtemps critiqué pour son incapacité à faire éclore des talents locaux de façon régulière, semble avoir opéré un véritable virage structurel. Les performances de Robinio Vaz (18 ans) et de Darryl Bakola (18 ans) en témoignent : les deux Minots ont intégré l’équipe première grâce à leurs prestations convaincantes avec les jeunes. Un modèle que pourraient suivre rapidement Milan Leccese et Antoine Valero, deux éléments devenus indispensables en équipe de France U17.

L’OM a encore de la réserve !

Cadres des Bleuets lors du dernier Mondial U17 — où la France a été éliminée en huitième de finale face au Brésil — Leccese et Valero confirment chaque semaine qu’ils font partie des profils les plus prometteurs de la génération. Leur progression constante et leur personnalité sur le terrain renforcent l’idée qu’un passage au niveau supérieur n’est plus qu’une question de temps.

Leccese confirme, Remadnia s’éveille

Parmi les jeunes les plus observés, Saïd Remadnia (16 ans) a récemment franchi un cap important. Surclassé avec les U19, il s’est particulièrement distingué lors du match de Youth League face à Newcastle. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le jeune milieu offensif a profité de cette scène européenne pour confirmer l’étendue de son potentiel.

Remadnia, déjà considéré comme l’un des Minots les plus créatifs de sa catégorie d’âge, impressionne les formateurs par sa maturité technique et sa faculté à faire la différence dans les zones décisives. Le club suit son évolution avec attention, conscient que son profil pourrait rapidement attirer le regard de Roberto De Zerbi. Une montée dans le groupe professionnel n’est donc pas exclue dans les prochains mois si sa progression se poursuit à ce rythme.

Avec Leccese, Valero et Remadnia, l’OM semble disposer d’un réservoir de talents capable de s’inscrire dans la continuité de cette nouvelle dynamique. Une bonne nouvelle pour un club en quête de stabilité sportive et désireux d’affirmer l’importance de sa formation dans son projet global.