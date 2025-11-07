OM : arbitrage ou vrai malaise à l’OM ?

Ce jeudi 06 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission après la défaite 0-1 de l’OM face à l’Atalanta et avant la réception de Brest ce samedi. La grosse erreur d’arbitrage ne cache-t-elle pas les insuffisances du moment ?
Ligue des champions et se projette sur la réception de Brest samedi au Vélodrome.
Le thème du jour : la polémique arbitrale masque-t-elle les faiblesses actuelles de l’équipe ?
Au programme :
-
🔍 Débrief OM–Atalanta : penalty oublié, hors-jeu passif, main non sifflée… mais aussi une prestation très décevante, un jeu sans liant et des cadres en difficulté.
-
📊 Notes et analyse : focus sur Pavard et Aubameyang, bilan du groupe en C1 et projection sur les prochaines échéances.
-
⚽️ Avant-match OM–Brest : point sur la forme des Bretons, les blessés marseillais, et les possibles retours dans le onze de De Zerbi.
💬 Émission à suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec débats, analyses et le regard d’un ancien joueur.
📱 Et dès 18h30 sur TikTok, un live spécial avec @mando1386 de @ALC_Marseille pour revenir sur la défaite face à l’Atalanta et aborder le choc à venir contre Brest.
Salut l’équipe !
On se retrouve à 20h sur le TikTok du @FCMarseille pour un live avec @mando1386 de @ALC_Marseille , on évoquera le match d’hier soir 😤 mais on fera également un focus sur quelques joueurs et on parlera ensuite du match de samedi contre le Stade Brestois.
Venez…
— Val (@Valentin_Gds) November 6, 2025