Accueil / OM Actualités / OM : arbitrage ou vrai malaise à l’OM ?
OM Actualités

OM : arbitrage ou vrai malaise à l’OM ?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 06 novembre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission après la défaite 0-1 de l’OM face à l’Atalanta et avant la réception de Brest ce samedi. La grosse erreur d’arbitrage ne cache-t-elle pas les insuffisances du moment ?

 

 

Ligue des champions et se projette sur la réception de Brest samedi au Vélodrome.
Le thème du jour : la polémique arbitrale masque-t-elle les faiblesses actuelles de l’équipe ?

Au programme :

  • 🔍 Débrief OM–Atalanta : penalty oublié, hors-jeu passif, main non sifflée… mais aussi une prestation très décevante, un jeu sans liant et des cadres en difficulté.

  • 📊 Notes et analyse : focus sur Pavard et Aubameyang, bilan du groupe en C1 et projection sur les prochaines échéances.

  • ⚽️ Avant-match OM–Brest : point sur la forme des Bretons, les blessés marseillais, et les possibles retours dans le onze de De Zerbi.

💬 Émission à suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec débats, analyses et le regard d’un ancien joueur.

📱 Et dès 18h30 sur TikTok, un live spécial avec @mando1386 de @ALC_Marseille pour revenir sur la défaite face à l’Atalanta et aborder le choc à venir contre Brest.

