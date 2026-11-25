Les arbitres des deux prochaines rencontres de l’OM sont désormais connus. Nikola Dabanović dirigera la réception du Levski Sofia, tandis que François Letexier retrouvera les Olympiens lors du déplacement à Auxerre.

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La Provence a dévoilé le corps arbitral attendu pour les deux rendez-vous à venir de l’Olympique de Marseille. Le premier aura lieu le jeudi 26 novembre face↗ au Levski Sofia en Ligue Europa, avant le déplacement à l’AJ Auxerre programmé le dimanche 29 novembre en championnat.

Nikola Dabanović au sifflet face au Levski Sofia

L’arbitre monténégrin Nikola Dabanović a été désigné pour la rencontre entre l’OM et le Levski↗ Sofia. Il reste une figure peu connue des supporters marseillais, puisqu’il n’a dirigé qu’un seul match de l’équipe jusqu’à présent, lors de la victoire 3-1 contre Qarabag en Ligue Europa Conférence. Cette rencontre avait notamment été marquée par les avertissements reçus par Under, Luan Peres et Bamba Dieng. Dabanović officie également dans son championnat national et a arbitré plusieurs matchs de Ligue Europa cette saison, ainsi que la rencontre de Ligue des Nations entre la République tchèque et l’Espagne.

François Letexier retrouvera l’OM à Auxerre

Pour le déplacement à Auxerre, l’arbitrage sera confié à François Letexier. L’arbitre français est davantage connu des Marseillais, puisqu’il a déjà dirigé l’OM cette saison lors de la défaite contre le Paris Saint-Germain, sur le score de 2-1. Lors de cette rencontre, François Letexier avait notamment expulsé Weah en fin de match après lui avoir adressé un avertissement. Il sera donc au centre des débats pour le prochain déplacement olympien, prévu le 29 novembre à 15 heures sur la pelouse de l’AJ Auxerre.