Avant la réception du Levski Sofia en Ligue Europa, l’OM retrouve un adversaire qu’il n’a affronté qu’une seule fois dans son histoire. Le précédent remonte au 1er décembre 2005, avec une défaite marseillaise 1-0 en Bulgarie.

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Dans un retour publié par La Provence, cette rencontre est replacée dans le contexte de la phase de groupes de la Coupe de l’UEFA. À cette époque, les poules réunissaient cinq équipes qui se rencontraient une seule fois entre 2004 et 2009. Dirigé par Jean Fernandez, l’OM se déplaçait alors sur la pelouse du Levski Sofia pour son troisième match de groupe, après trois succès consécutifs contre Nantes, Heerenveen et Monaco.

Jean Fernandez avait largement remanié son équipe

Déjà vainqueur de ses deux premiers matches européens, Marseille avait choisi de ménager plusieurs cadres. Mamadou Niang, Franck Ribéry, Lorik Cana et Taye Taiwo avaient commencé sur le banc, tandis que Fabien Barthez conservait sa place dans les buts. Le onze marseillais comprenait notamment André Luis, Christian Giménez, Andrés Mendoza, Boštjan Cesar et Koji Nakata. Samir↗ Nasri, alors âgé de 18 ans, était également titulaire. Malgré cette composition inhabituelle, l’OM restait en position favorable pour obtenir sa qualification dans le groupe.

Yovov inscrit l’unique but de la rencontre

La rencontre disputée au Georgi Asparuhov Stadium est restée fermée, avec peu d’occasions franches. Le Levski Sofia, entraîné par Stanimir Stoilov, a finalement fait la différence à la 54e minute grâce à Yovov, auteur d’une frappe enroulée du pied droit. Les entrées de Niang et Ribéry à la 65e minute n’ont pas permis à l’OM d’égaliser. Cette défaite est restée la seule concédée par les Marseillais↗ durant cette phase de groupes, avant leur qualification pour les seizièmes de finale, puis leur élimination de Bolton. Le parcours européen s’est achevé en huitièmes de finale contre le Zénith Saint-Pétersbourg.