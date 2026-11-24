L’Olympique de Marseille retrouve le Vélodrome ce jeudi 26 novembre à 18h45 face au Levski Sofia, lors de la cinquième journée de Ligue Europa. Dans le cadre des Black Weeks, des places sont disponibles à partir de 10 euros pour cette soirée européenne.

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Après sa défaite contre Le Mans dimanche soir (2-3), l’OM va retrouver son public avec l’objectif de rebondir en Coupe d’Europe. La rencontre face à la formation bulgare sera dirigée par Bruno Genesio, tandis que les supporters↗ marseillais sont invités à garnir les tribunes du Vélodrome pour cette affiche européenne.

Des billets à partir de 10 euros pour la Ligue Europa

À l’occasion de la réception du Levski↗ Sofia, la billetterie propose des tarifs promotionnels dans le cadre de l’opération Black Weeks. Les places sont accessibles à partir de 10 euros, ce qui permet aux supporters de venir assister à la rencontre en famille ou entre amis à un tarif réduit. Le coup d’envoi est fixé à 18h45 ce jeudi 26 novembre. Cette cinquième journée de Ligue Europa doit permettre à l’Olympique de Marseille de retrouver son stade quelques jours après la déception subie face au Mans en championnat.

La promotion contre Le Mans avait fait parler

Selon L’Équipe, les joueurs du Mans avaient découvert les tarifs promotionnels mis en place par l’OM pour leur venue au Vélodrome↗. Cette information aurait contribué à leur motivation avant leur victoire 3-2 à Marseille dimanche soir. La réception du Levski Sofia bénéficie donc à son tour de l’opération commerciale. La rencontre européenne sera l’occasion pour les joueurs marseillais de retrouver leur public dans un stade où des billets restent disponibles à partir de 10 euros.