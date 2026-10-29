Frank McCourt travaillerait à l’arrivée d’un nouvel investisseur à l’OM avant le prochain passage devant la DNCG. Le nom de CMA CGM est notamment évoqué, sans qu’un accord ne soit annoncé à ce stade.

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Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période présentée comme difficile sur les plans sportif et financier, une évolution de l’actionnariat est de nouveau évoquée. Le propriétaire américain chercherait davantage à accueillir un partenaire à ses côtés qu’à vendre immédiatement le club.

McCourt privilégierait l’arrivée d’investisseurs

Jean-François Pérès, rédacteur en chef des sports du Journal du Dimanche et très bien informé concernant Frank McCourt↗, a évoqué sur le réseau social La Tribune OM une possible annonce avant le prochain passage de l’OM devant la DNCG. Il reste toutefois prudent : les discussions existeraient, mais leur aboutissement ne serait pas garanti.

Je ne vois pas McCourt vendre le club à moyen terme. Je le vois par contre accueillir de nouveaux investisseurs et ne plus rester seul, ça oui. Pourquoi pas s’appuyer sur la force de frappe de la CMA CGM, qui va peut-être partir à l’assaut des droits de la Ligue 1 dans quelques semaines. Je pense qu’il y a une vraie envie et un vrai élan du cœur de la CMA pour l’Olympique de Marseille et pour redonner à cette ville. Il faut arriver à trouver la bonne dimension et il y a des choses à faire. Je pense que McCourt vivrait comme un échec de partir comme cela maintenant. Je pense qu’il aimerait remporter un trophée avec l’OM. (…) Je ne vois pas McCourt abandonner l’OM comme ça.

Cette hypothèse écarte donc, à ce stade, celle d’une vente totale du club à court terme. Elle ouvre plutôt la porte à l’entrée d’un nouvel actionnaire ou de plusieurs investisseurs aux côtés de l’actuel propriétaire de l’OM.

Le nom de CMA CGM cité dans les discussions

Dans les propos rapportés, le nom de CMA CGM apparaît comme une possibilité. Le groupe dirigé par Rodolphe Saadé pourrait être concerné par cette réflexion, alors que sa stratégie dans le football est également associée à un intérêt pour les droits audiovisuels. Aucune arrivée au capital n’est cependant confirmée dans les éléments disponibles. Le seul calendrier avancé concerne une éventuelle bonne nouvelle avant le prochain passage de l’Olympique de Marseille devant la DNCG↗, tandis que les discussions seraient toujours en cours.