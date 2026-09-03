OM : mercato, finances, DNCG, Genesio, McCourt… les 5 points forts à retenir de l’interview de Stéphane Richard

Pour sa première grande prise de parole depuis la fermeture du mercato, Stéphane Richard s’est longuement exprimé sur RMC dans Rothen s’enflamme. Le président de l’OM a détaillé la situation financière du club, les tensions avec Bruno Genesio, le rôle de Frank McCourt, le mercato sans recrue et les perspectives des prochains mois. Voici les cinq points majeurs à retenir.

1. L’OM aurait dû « vendre quasiment toute l’équipe » pour pouvoir recruter

Stéphane Richard a reconnu à quel point les contraintes imposées par la DNCG ont paralysé le mercato marseillais.

« Le freinage que nous impose la DNCG est tellement brutal qu’il aurait fallu vendre quasiment toute l’équipe avant de pouvoir commencer à recruter. »

Le président explique que tout recrutement devait recevoir l’autorisation préalable de la DNCG et que l’OM devait avant tout réduire fortement sa masse salariale.

2. Une masse salariale déjà réduite de 30 à 35 %

Malgré l’absence de recrue, Richard estime que le club a déjà accompli une partie importante de son travail financier.

« Entre la masse salariale de la saison dernière et celle d’aujourd’hui, on est sur une réduction de 30 à 35 %. C’est gigantesque. »

Le président précise néanmoins que les objectifs fixés pour 2026-2027 ne sont pas encore atteints. Trois ou quatre joueurs aux salaires importants pourraient également accepter des prolongations permettant de réduire leur coût annuel.

3. Genesio et l’OM ont frôlé le point de rupture

Le passage le plus fort de l’interview concerne Bruno Genesio. Richard assure que son entraîneur n’a jamais menacé de démissionner, mais reconnaît que les tensions ont été très fortes pendant le mercato.

« On n’était pas loin du point de rupture. C’est sûr. »

Le dossier Igor Paixao a été au cœur de cette crise. Richard affirme avoir « jeté toutes [ses] forces dans la bataille » pour conserver le Brésilien, finalement maintenu sur décision de Frank McCourt.

4. Deux saisons minimum pour retrouver l’équilibre

La période de rigueur ne devrait pas prendre fin rapidement.

« Pour revenir à l’équilibre, il faut au moins deux saisons. Il faut un mercato supplémentaire, des évolutions. »

Richard refuse le terme de « cure d’austérité », mais confirme que l’OM entre dans une période de discipline financière durable. Le mercato d’hiver dépendra notamment du prochain rendez-vous avec la DNCG, prévu entre fin novembre et début décembre.

5. McCourt ne vend pas l’OM mais cherche des partenaires

Enfin, Stéphane Richard a clarifié la position de Frank McCourt.

« Le club n’est pas à vendre. »

Le propriétaire américain serait toutefois disposé à faire entrer de nouveaux partenaires au capital de l’OM. Aucun contact concret n’aurait encore été engagé et Richard assure que le choix d’éventuels investisseurs sera très sélectif.

Il affirme également que McCourt n’a pas « fermé le robinet » et qu’il s’est engagé à couvrir les pertes prévisionnelles de la saison à venir.

Cette interview confirme donc un changement profond de modèle à Marseille : moins de dépenses, une masse salariale fortement réduite, davantage de discipline financière et une reconstruction qui pourrait s’étaler sur au moins deux saisons.