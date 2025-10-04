Info Chrono
OM Actualités

OM : Arthur Vermeeren donne le nom de son modèle !

Publié le - Mis à jour le
Andres Iniesta of Barcelona battles with Ibrahima Traore of Borussia Monchengladbach during the UEFA Champions League match between Borussia Monchengladbach and Barcelona played at Borussia Park , Monchengladbach on 28th September 2016 Photo : Michael Zemanek / BPI / Icon Sport

Le jeune milieu belge de l’OM s’est confié avec sincérité sur son style de jeu, ses objectifs et l’influence d’une légende du football.

Depuis son arrivée à Marseille, Arthur Vermeeren s’adapte petit à petit à la Ligue 1 et à son nouveau club. À seulement 20 ans, ce milieu de terrain impressionne déjà par sa maturité et son calme. En conférence de presse, il a livré un témoignage simple mais révélateur sur ce qu’il apporte à l’équipe et sur ses ambitions.

Une vision claire et un jeu posé

Vermeeren n’a pas manquer de souligner l’importance de la complémentarité dans l’équipe : « Il y a beaucoup de joueurs différents dans l’équipe qui sont complémentaires. » Il décrit ses propres qualités avec franchise : « C’est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d’avance sur l’adversaire. » Il s’appuie sur son intelligence tactique pour organiser le jeu et anticiper les actions.

Serein avec le ballon, il affirme : « Avec la balle au pied, je suis très calme, j’ai de la confiance, je peux récupérer des ballons. » Un sang froid qui lui permet de rester efficace, même sous pression, et de contribuer pleinement au collectif

Iniesta comme source d’inspiration

Interrogé sur ses modèles, Vermeeren cite sans hésiter : « Andres Iniesta, c’est un exemple pour moi. » Un joueur reconnu pour son élégance, sa vision et son intelligence de jeu, des qualités que le jeune Belge souhaite incarner à son tour.

Malgré ses qualités, Vermeeren reconnaît avoir traversé une période compliquée : « J’ai eu une période difficile donc j’essaie de bâtir ma confiance. » Il préfère avancer pas à pas, avec patience : « Mes objectifs sont de prendre les matchs un par un. » Cette humilité témoigne de sa volonté de progresser sereinement et de s’affirmer progressivement à Marseille.

Arthur Vermeeren apparaît ainsi comme un joueur réfléchi, mature et déterminé, prêt à grandir dans un environnement exigeant.

