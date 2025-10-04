OM : Arthur Vermeeren donne le nom de son modèle !

Le jeune milieu belge de l’OM s’est confié avec sincérité sur son style de jeu, ses objectifs et l’influence d’une légende du football.

Depuis son arrivée à Marseille, Arthur Vermeeren s’adapte petit à petit à la Ligue 1 et à son nouveau club. À seulement 20 ans, ce milieu de terrain impressionne déjà par sa maturité et son calme. En conférence de presse, il a livré un témoignage simple mais révélateur sur ce qu’il apporte à l’équipe et sur ses ambitions.

Une vision claire et un jeu posé

Vermeeren n’a pas manquer de souligner l’importance de la complémentarité dans l’équipe : « Il y a beaucoup de joueurs différents dans l’équipe qui sont complémentaires. » Il décrit ses propres qualités avec franchise : « C’est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d’avance sur l’adversaire. » Il s’appuie sur son intelligence tactique pour organiser le jeu et anticiper les actions.

Serein avec le ballon, il affirme : « Avec la balle au pied, je suis très calme, j’ai de la confiance, je peux récupérer des ballons. » Un sang froid qui lui permet de rester efficace, même sous pression, et de contribuer pleinement au collectif

Iniesta comme source d’inspiration

Interrogé sur ses modèles, Vermeeren cite sans hésiter : « Andres Iniesta, c’est un exemple pour moi. » Un joueur reconnu pour son élégance, sa vision et son intelligence de jeu, des qualités que le jeune Belge souhaite incarner à son tour.

Malgré ses qualités, Vermeeren reconnaît avoir traversé une période compliquée : « J’ai eu une période difficile donc j’essaie de bâtir ma confiance. » Il préfère avancer pas à pas, avec patience : « Mes objectifs sont de prendre les matchs un par un. » Cette humilité témoigne de sa volonté de progresser sereinement et de s’affirmer progressivement à Marseille.

🗣️Andres Iniesta, c’est un exemple pour moi#Vermeeren : “Il y a beaucoup de joueurs différents dans l’équipe qui sont complémentaires. Mes qualités, c’est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d’avance sur l’adversaire. Avec la balle au… pic.twitter.com/NiYlQFDng1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2025

Arthur Vermeeren apparaît ainsi comme un joueur réfléchi, mature et déterminé, prêt à grandir dans un environnement exigeant.