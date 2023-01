OM – AS Monaco : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Blanco Mbemba Gigot Balerdi Ünder Rongier Veretout Kolasinac Malinovskyi Guendouzi A.Sanchez

Monaco :

Nübel

Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique

Diatta, Fofana, Matazo, Golovin

Ben Seghir, Ben Yedder

67 394

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Plutôt dégagé (couverture nuageuse 11%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 3°C / ressentie 1°C

– Vent : NO 11km/h

– Taux d’humidité : 76%

Confrontations OM VS Monaco en Ligue 1

Victoires de l’OM : 42 Match nul : 24 Victoires Monaco : 36

Déclarations d’avant-match

« »On ne sait jamais, ce seront deux équipes qui joueront pour gagner. Ce n’était pas passé du bon côté pour nous à l’aller. Le résultat n’était pas mérité : en revoyant le match, ça aurait pu être très différent, mais la saison passée, on avait gagné à Marseille alors qu’on avait eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. C’est le foot. À nous d’être concentrés sur nous-mêmes pour faire les choses le mieux possible. Quand tu as un effectif où neuf ou dix attaquants ont marqué, c’est un avantage. Wissam Ben Yedder a marqué trois buts en 60 minutes contre Ajaccio, Embolo deux buts en 30 minutes. Ce n’est pas un problème : c’est très positif. Tous les joueurs font de bonnes rentrées. » Philippe Clement – source : Conférence de presse (26/01/2023)

« Vous ne respectez pas l’importance du match contre Monaco. Il y a un gros match et les premières choses dont me parlez, ce sont le mercato et la Coupe de France. C’était un match étranger, dans un stade à moitié vide et avec la blessure d’Amine Harit. On a grandi depuis ce match et on va affronter un adversaire qui a le même niveau que nous. Plus les joueurs sont convaincus par ce qu’on fait, mieux c’est pour l’entraîneur. Ce sont des questions que j’ai déjà entendues. Les dynamiques, c’est comme ça, il suffit qu’on perde un ou deux matchs pour que ça change. « Igor Tudor – source : Conférence de presse (26/01/2023)

