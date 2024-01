OM – AS Monaco : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal + Sport.

Les groupes

OM

Gardiens :

Van Neck, Pau Lopez, Ruben Blanco

Défenseurs :

Balerdi, Clauss, Meite, Nyakossi, Jousselin, Sparagna, Garcia

Milieux :

Veretout, Kondogbia, Onana, Soglo, Tika

Attaquants :

Aubameyang, Luis Henrique, Correa, Vitinha, Sidi Ali, Moreira

Monaco

Gardiens :

Köhn, Liénard, Majecki

Défenseurs :

Cartillier, Kehrer, Maripan, Matsima, Ouattara, Salisu, Vanderson



Milieux :

Akliouche, Ben seghir, Coulibaly, Diop, Fofana, Golovin, Magassa, Zakaria



Attaquants :

Ben Yedder, Boadu, Efekele

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss – Meïté – Balerdi – Garcia

Veretout – Onana – Kondogbia

Correa (ou Henrique) – Vitinha – Aubameyang

Monaco :

Kohn

Kehrer, Maripan, Salisu

Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara

Akliouche, Ben Yedder, Golovin

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – Monaco

L’arbitre désigné pour OM – Monaco ce samedi est monsieur Willy Delajod. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Julien Aube. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Romain Lissorgue. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Stéphane Bré.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 11%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 9°C / ressentie 9°C

– Vent : SSE 7km/h

– Taux d’humidité : 92%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Monaco en Ligue 1

Victoires de l’OM : 42 Match nul : 25 Victoires Monaco : 37

Déclarations d’avant-match

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la reception de l’AS Monaco, Gennaro Gattuso a donné son avis sur son adversaire : « Monaco peut faire mal offensivement, ils sont très forts dans les 20 derniers mètres. Mais ce n’est pas une équipe parfaite non plus. Ils peuvent être mis en difficulté quand ils n’ont pas le ballon. On est capable de le faire ! ». Le technicien italien espère se rapprocher au classement. « Le classement est serré, il y a encore beaucoup de matches à jouer. J’ai l’espoir qu’on va changer cette situation. Nous ne sommes qu’à cinq points de Monaco avant le match de samedi. On a la possibilité de bien se relancer dès ce week-end. Et je suis sûr qu’on a les moyens de décrocher un bon résultat. »