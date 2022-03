OM – AS Monaco : Le onze de Jorge Sampaoli avec le retour de Milik !

L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Monégasques.

L’OM affronte Monaco ce dimanche à 20h45 au Vélodrome. Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face au club monégasque : Pau Lopez dans les buts avec un trio défensif classique composé de Luan Peres, Saliba et Caleta-Car.

Au milieu, Rongier et Kamara auront Guendouzi et Gerson à leur côté. En l’absence d’Ünder, c’est un trio offensif axial qui est choisi par Sampaoli. Payet sera derrière une doublette Arek Milik et Bakambu.

Sur le banc, le coach aura des solutions offensives avec Bamba Dieng, Harit ou encore Luis Henrique et De la Fuente. Gueye pourrait également venir apporter au milieu de terrain.

Le 𝗫𝗜 𝗱𝘂 𝘀𝗼𝗶𝗿 pour affronter Monaco 🔥⚔️ #OMASM pic.twitter.com/2SaDATm7pI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2022

LE ONZE de l’OM FACE À Monaco

P.Lopez Saliba – Caleta Car – Luan Peres

Rongier – Kamara – Guendouzi

Gerson

Payet

Milik Bakambu

Déclarations d’avant-match

« C’est un match très important pour nous, contre une grande équipe préparée pour jouer la C1. Notre réalité d’aujourd’hui c’est de savoir où l’on en est. Il faudra être à la hauteur d’un adversaire qui fera tout pour gagner ce match. Je ne vois pas ça comme un match décisif, pas une pas une dernière opportunité« . Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (04/03/22)

« Nous sommes déçus de ne pas nous être qualifiés pour la finale de la Coupe de France, mais je ne sens pas une pression négative sur le groupe. Nous sommes conscients de nos qualités et le coach nous transmet sa confiance. Nous avons un grand rendez-vous dimanche à Marseille, mais nous savons que nous pouvons gagner. Nous ne ressentons donc pas de pression négative, nous avons simplement besoin d’être concentrés sur les prochaines échéances. Nous pouvons rivaliser avec l’OM. Quand je regarde dans le vestiaire les joueurs autour de moi, je vois beaucoup de qualités. Il y a de nombreux internationaux et de joueurs qui peuvent l’être, donc je ne pense pas que Marseille nous soit supérieur. Nous avons simplement manqué d’un peu de chance lors des dernières rencontres. » Myron Boadu— Source: Conférence de presse (03/03/22)