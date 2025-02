OM – ASSE (5-1) : Rabiot savoure et voit l’OM aller loin !

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a offert un véritable récital face à l’AS Saint-Étienne au stade Vélodrome. Une victoire nette et sans bavure qui confirme la montée en puissance des hommes de Jean-Louis Gasset. À l’issue de la rencontre, Adrien Rabiot s’est exprimé au micro de BeIN Sports et a affiché sa satisfaction quant aux progrès réalisés par l’équipe.

Interrogé après le coup de sifflet final, le milieu de terrain marseillais n’a pas caché son enthousiasme. « C’est ce qu’on veut faire, ce qu’on veut mettre en place. Cela a pris du temps, mais tout va de mieux en mieux », a déclaré Rabiot, conscient que les ajustements tactiques et la cohésion de l’équipe commencent à porter leurs fruits.

Les Olympiens ont dominé la rencontre de bout en bout, ne laissant que très peu d’opportunités aux Verts. « On est patients, on marque, dommage pour le but encaissé, mais on a complètement eu le match en main, on prend du plaisir et je suis très content (…) « Il y a un état d’esprit, l’entraînement aussi pour être à 100% et c’est important d’être comme cela. Tout le monde est capable de marquer, tout le monde attaque, tout le monde défend et tant qu’il y aura cet état d’esprit, on pourra aller loin », a poursuivi l’international français. Un constat qui traduit la confiance grandissante au sein du collectif marseillais.